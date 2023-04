Elle devait faire entrer Peugeot parmi l’élite des berlines premium aux côtés des BMW Série 3 ou Mercedes Classe C. Malgré son design audacieux et son allure de coupé 4 portes, la 508 n’a pas rencontré le succès attendu (un peu plus de 3 700 exemplaires vendus en France en 2022). Pourtant la Française avait mis toutes les chances de son côté : un design spectaculaire, des motorisations hybrides et un comportement routier séduisant.

dailymotion Présentation vidéo - Peugeot 508 restylée (2023) : deuxième tentative

Hormis la Tesla model 3, les berlines n’ont plus la côte en Europe (-22% en 2022). D’ailleurs plusieurs marques ne renouvelleront pas certains modèles comme la Volkswagen Passat ou la Ford Mondeo, préférant passer au 100% électrique. Peugeot avait anticipé le phénomène en commercialisation la 408, une alternative crossover au format proche de la 508.

La remplaçante de la 508 sera vraisemblablement 100% électrique et devrait reprendre quelques détails du récent concept car Inception. En attendant, Peugeot redonne aujourd’hui un petit coup de fouet à son modèle à l’occasion d’un restylage.

Ce restylage est tardif mais il a le mérite d’être visible. La berline produite à Mulhouse renforce son agressivité par l’arrivée d’une calandre à ailettes aperçue sur le dernier 3008, de feux avant affinés comprenant la technologie Matrix LED de série, et d’une signature lumineuse inédite à trois griffes. À l’arrière, les optiques évoluent également avec trois petites griffes lumineuses. Des changements qui concernent également sa variante break, vendue 1 300 € de plus.

A bord, le système multimédia évolue avec un écran tactile de 10 pouces de série et un nouveau système d’exploitation baptisé « i-Connect Advanced ». Ce dernier conçu comme une interface de smartphone est plus rapide et mieux présenté qu’auparavant. Il est livré de série avec la navigation et les connectivités Android et Carplay. On note aussi quelques petits changements au niveau de la commande boîte de vitesses qui prend l’apparence d’un curseur. La 508 conserve son excellente qualité de fabrication avec des matériaux nobles et des assemblages irréprochables.

Son allure de coupé 4 portes, c’est ce qui fait la personnalité de la 508. Mais c’est à double tranchant, car l’accès à bord oblige à se tortiller, l’espace pour les passagers n’est pas exceptionnel aux places arrière et le coffre n’est pas le plus généreux de la catégorie avec 487 litres de base. C’est, à notre ce sens ce manque de praticité qui a pénalisé la Française notamment auprès des professionnels (taxis et VTC), qui affectionnaient particulièrement sa devancière.

La familiale de Peugeot ne se contente pas d’arborer un nouveau visage : elle revoit aussi sa gamme, sa dotation et son offre de moteurs. Ainsi, le petit 3 cylindres essence 1.2 Puretech de 130 ch disparaît du catalogue. Le ticket d’entrée est désormais assuré par le diesel de 130 ch (vendu à partir de 45 900 €), suivi par les versions hybrides rechargeables de 180, 225 ch et même 360 ch sur la version sportive PSE à 4 roues motrices. Cette réorganisation fait mécaniquement grimper les tarifs puisque c’est désormais le diesel qui assure l’accès.

La variante hybride rechargeable de 180 ch est une nouveauté sous le capot de la 508. Vendue 50 200 €, elle devrait assurer une bonne partie des ventes. À l’inverse de la variante PSE (Peugeot Sport Engineered) aux ventes confidentielles. Notez que cette dernière voit baisser ses prix à 70 650€ contre 72 570 € avant le restylage.

En revanche cette augmentation des prix va de pair avec un équipement de série plus riche puisqu’il n’y a plus que deux finitions « Allure et GT » au catalogue. De série la 508 voit arriver la caméra de recul à 180 degrés, les projecteurs Matrix LED, le système de surveillance d’angle mort, l’affichage tête haute, la reconnaissance étendue des panneaux de signalisation ou les jantes alliage de 17 pouces.

La 508 restylée est d’ores et déjà disponible à la commande. Les premières livraisons sont attendues au printemps.