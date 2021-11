Présentation vidéo - Toyota Aygo X : SUV de poche

Il y a quelques années, la majorité des constructeurs possédait dans leur gamme une petite citadine. Ainsi, Toyota, et PSA s’étaient liés pour concevoir leur Aygo, 107/108 et C1 tandis que d’autres comme Renault ou les marques coréennes faisaient cavalier seul avec leur Twingo, i10 et Picanto. Mais avec le renforcement des mesures en matière de sécurité mais aussi environnementales, les coûts de fabrication n’ont fait qu'augmenter réduisant de même les marges des constructeurs. De ce fait, beaucoup d’entre eux, ont préféré jeter l’éponge.

Pas tous puisque Toyota a décidé de persévérer et le constructeur japonais fait même mieux en dévoilant un modèle totalement inédit. Dénommé Aygo X, celui-ci est un petit SUV urbain qui mesure 3,70 m. Il s’inspire directement de l’Aygo X Prologue Concept révélé en 2021. Il ne faut pas chercher longtemps les concurrents puisqu’il n’y en a qu’un : le Suzuki Ignis voir à la limite la Fiat Panda 4x4.

Esthétiquement, la première chose que l’on remarque c’est le choix des couleurs. Pour une fois, Toyota a misé sur des teintes pimpantes dénommées Cardamone (vert), Chilli (rouge), Ginger (beige) ou Juniper (bleu). Point commun, elles sont toutes bicolores puisque la partie arrière est obligatoirement noire. Ce sera le cas de la version de lancement mais également des finitions hautes.

Il faut toutefois préciser que des peintures plus classiques seront aussi disponibles, notamment sur les niveaux inférieurs. Mais ce n’est pas tout, cet Aygo X affiche une forte personnalité avec une calandre verticale, un capot assez horizontal, des projecteurs en forme de C et un pavillon bombé. Un travail a aussi été effectué au niveau de la signature lumineuse avec des feux arrière en forme de faucille, qui entoure le hayon intégralement vitré. L’Aygo X partage également des traits de caractère avec les SUV comme des passages de roues rappelant certains modèles Lexus, des roues de grand diamètre (17 ou 18 pouces) et une garde au sol surélevée de 11 mm. Cela s’accompagne aussi d’une position de conduite plus haute de 55 cm par rapport à l’Aygo.

En matière de dimensions, l’Aygo X mesure 3,70 m de long (+ 23 cm de plus qu’une Aygo) avec notamment un empattement de 2,43 m (+ 9 cm) tandis que la hauteur progresse de 5 cm à 1,51 m. Il est donc particulièrement compact et adapté à la ville comme en atteste son diamètre de braquage de 9,4 m soit plus petit que celui de l’Aygo.

Dans l’habitacle, l’Aygo X allie simplicité et fantaisie. Le dessin est original, notamment la partie centrale de la planche de bord qui fait la part belle aux courbes avec un large ovale qui intègre l’écran multimédia de 7 à 9 pouces suivant les finitions. L’instrumentation mélange pour sa part numérique et analogique. L’ensemble est plaisant même si la qualité des matériaux est basique, ce qui est logique pour la catégorie. Enfin, petit détail, l’Aygo X pourra être pourvu d’un toit ouvrant en toile comme pour l’Aygo, de quoi augmenter encore son pouvoir de séduction.

Pour ce qui est de l’équipement, celui-ci s’annonce moderne avec par exemple la climatisation automatique, le démarrage sans clé, le régulateur de vitesse adaptatif, les sièges chauffants ou la recharge par induction

Concernant les aspects pratiques, cet Aygo X ne sera commercialisé qu’en 5 portes, mais il ne faut pas s’attendre à des miracles concernant l’habitabilité. Comme sur les Yaris et les Yaris Cross, l’accès est un peu compliqué en raison de la faible ouverture de la porte et l’espace aux jambes est relativement réduit. Ainsi, les passagers mesurant plus de 1,80 m se sentiront un peu à l’étroit que ce soit au niveau des jambes que de la tête. Une impression accrue par la présence du toit ouvrant faisant perdre quelques centimètres supplémentaires.

Comme sur l’Aygo, l’Aygo X est dépourvu de vitres arrière ouvrantes mais simplement entrebaillantes. Le coffre propose, pour sa part, un volume oscillant entre 231 et 829 litres, ce qui représente 60 litres de plus que l’Aygo en configuration 5 places.

Concu sur la même plateforme (GA-B) que la Yaris, l’Aygo X ne sera disponible qu'avec une seule motorisation essence : le trois cylindres 1.0 litre développant 72 ch et 93 Nm. Ici, donc pas de version hybride, ce qui est extrêmement rare chez Toyota, mais voulu car cet Aygo X doit être accessible au niveau tarifaire et représenter l’accès à la marque. La définition de gamme n’est pas encore connue mais on sait déjà qu’elle sera composée de cinq finitions. Les appellations ne sont pas encore totalement arrêtées mais les deux niveaux les plus haut de gamme devraient porter le nom de « Design » et Collection ». Une version de lancement dénommée « Aygo X Air » sera vendue pendant 6 mois et uniquement avec la couleur Cardamone.

La commercialisation interviendra aux environs du mois de mars 2022 avec des prix qui débuteront à partir de 16 000€.