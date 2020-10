Promos : 12 nouvelles voitures de 2020 déjà bradées par les concessionnaires

Ford Puma et Kuga

> Déjà 2 500 € de rabais, jusqu'à - 10,8 %

Offensive SUV chez Ford en 2020. Avant le gros Explorer et la Mustang Mach-E 100 % électrique, l'américain a lancé au premier semestre le petit Puma et la troisième génération du Kuga. Et dès le lancement, ces nouveautés ont été en promo ! La ristourne est la même pour les deux véhicules : 2 500 €. Ce qui donne jusqu'à - 10,8 % pour le Puma (avec un déjà puissant moteur hybride léger 125 ch) et - 9,4 % pour le Puma. Mais vu que cette promo est annoncée depuis quelques mois, vous pouvez facilement négocier plus, au moins 3 000 € sur le Puma et 4 000 € sur le Kuga, en faisant jouer la concurrence.

Honda Jazz

> Déjà 1 500 € de rabais, jusqu'à - 7 %

La citadine de Honda a fait peau neuve, avec une quatrième génération. Et cette Jazz n'est qu'hybride. D'où un prix de départ assez élevé, à 21 990 €, d'autant que le modèle d'accès est très bien équipé avec en série clim auto, régulateur adaptatif, aide au maintien dans la voie et siège avant chauffants ! C'est un ticket un peu trop haut ? Honda l'allège déjà de 1 500 €. Et en faisant jouer la concurrence des Clio hybride et Yaris, négociez 2 000 à 3 000 €.

Hyundai i20 et Santa Fe hybride

> Déjà 2 000 et 5 000 € de rabais, jusqu'à - 12,5 %

Une habitude que l'on aime chez Hyundai : dès leur lancement, les modèles sont remisés "officiellement". Ainsi, la nouvelle génération de l'i20 profite d'un rabais de 2 000 €, soit jusqu'à - 12,5 % sur le modèle Initia qui a déjà en série clim, radio, feux de route automatiques, aide au maintien dans la voie. Mieux, à l'autre bout de la gamme, le grand SUV Santa Fe vient d'être restylé en profondeur. L'une des nouveautés techniques est l'arrivée d'une motorisation hybride. Celle-ci profite déjà d'un rabais de 5 000 €, ce qui fait baisser le prix d'accès de 41 900 à 36 900 €, soit - 12 %. Ajoutez à cela la garantie 5 ans de la marque.

Kia XCeed hybride rechargeable

> Déjà 3 000 € de rabais et 2 000 € de bonus, jusqu'à - 13,5 %

Le XCeed, version crossover de la Ceed, est arrivé dans les concessions il y a près d'un an. Le modèle n'est plus vraiment une nouveauté. La nouveauté 2020 c'est en fait la motorisation hybride rechargeable, lancée en juin. Et pour son lancement, cette déclinaison plug-in profite d'un joli coup de pouce de 3 000 €, soit un rabais de 8,2 %. Mais ce n'est pas tout : jusqu'en fin d'année, il y a un bonus écologique de 2 000 €. Soit un cadeau sans rien négocier de 5 000 € !

Opel Mokka

> Déjà 1 500 € de rabais, jusqu'à - 7 %, et un pack d'équipement offert.

Le Mokka 2 profite d'une aide à la reprise de 1 500 €. Alors c'est le plus petit rabais parmi les modèles que nous avons retenu ici. Mais le véhicule n'est même pas encore dans les concessions ! Les carnets de commandes ont été ouverts le 1er octobre et les livraisons commenceront début 2021. Opel fait donc déjà une offre sur sa nouvelle star ! La remise va jusqu'à 7 %. Et ajoutez à cela un cadeau de lancement : sur la finition GS Line, l'option Pure Panel (instrumentation numérique 12,3 pouces et écran tactile 10 pouces) est offerte, soit 1 400 € de cadeau. Sur l'Ultimate, c'est un équipement de série, donc Opel fait 1 400 € de remise. Avec l'aide à la reprise, cela fait 2 900 € de rabais !

Peugeot 2008

> Déjà 3 000 € de rabais, jusqu'à - 13,5 %

Le 2008 connaît un très bon début de carrière. En France, il distance déjà le nouveau Captur (46 876 Peugeot vendus de janvier à septembre contre 38 729 Renault). Cela n'empêche pas le Lion de se montrer généreux en annonçant depuis la rentrée, dans le cadre d'offres pour célébrer les 210 ans de Peugeot, une remise de 3 000 €, soit jusqu'à - 13,5 %. Un coup de pouce appréciable pour un véhicule qui marche bien.

Seat Leon

> Déjà jusqu'à 19 % de rabais

Quand on clique dans la page "offres" du site internet de Seat, on ne tombe pas sur la publicité d'une promo pour la Leon. En fait, il faut aller voir l'outil de recherche du stock du constructeur. Celui-ci compte déjà plus de 500 Leon dernière génération, modèle lancé en mai. Et là, on nous affiche des remises jusqu'à 19 % ! Que demander de plus sur un véhicule aussi récent ? (Attention toutefois, l'outil affiche mal le nouveau prix remisé, renseignez-vous bien auprès du vendeur).

Skoda Octavia

> Déjà 3 000 € de rabais, jusqu'à - 13,2 %

La toute nouvelle Octavia vient de rejoindre les concessions. Comme elle est en phase de lancement, Skoda met en avant sur son site la désormais incontournable offre de location avec prix plancher agressif. Ici c'est à partir de 289 € par mois (avec un apport de 2 500 €). Mais lorsqu'on analyse les conditions, on découvre que la marque prend en compte une remise de 3 000 € ! C'est valable aussi pour le break. Une somme minimale à réclamer au vendeur même pour l'achat au comptant et qui fait déjà un premier coup de pouce appréciable sur un modèle qui a de base un bon rapport prix/prestations.

Toyota Yaris

> Déjà 2 500 € de rabais, jusqu'à - 13,5 %

Toyota a-t-il peur de la nouvelle concurrence de Renault, la Clio proposant désormais une motorisation hybride ? Impossible de le dire, toujours est-il que la nouvelle Yaris est déjà bien remisée alors qu'elle vient à peine de rejoindre les concessions. La citadine profite d'une remise de 2 000 € et même d'une aide à la reprise de 500 € si vous vous séparez d'un véhicule de plus de 8 ans. Ce qui donne 2 500 € de cadeau et jusqu'à - 13,5 %.

Volkswagen Golf 8

> Déjà 3 500 € de rabais, jusqu'à - 12,7 %

On pourrait penser Volkswagen radin en matière de promos. Et pourtant, l'allemand affiche toujours de belles remises sur sa gamme (par exemple plus de 5 000 € sur le Tiguan). Et même les nouveautés sont remisées. La toute nouvelle Golf, pourtant arrivée sur le marché au printemps, profite déjà d'un rabais de 3 500 € ! Cela donne ainsi jusqu'à 12,7 % de remise sur la finition de lancement Life 1st très bien équipée.