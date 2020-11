Promos Black Friday - Les voitures à prix cassés chez les mandataires : jusqu'à - 42 %

Pour l'instant, les sites des constructeurs ne se sont pas mis aux couleurs du Black Friday, cette opération commerciale venue des États-Unis, réputée pour ses énormes promos. On en avait pourtant pris l'habitude ces dernières années pour la dernière semaine de novembre.

Mais on ne vous apprend rien, 2020 est une année particulière. Les showrooms sont encore fermés et ne vont rouvrir leurs portes que le samedi 28 novembre. De plus, les commerces se sont mis d'accord pour décaler leur Black Friday d'une semaine, soit le 4 décembre. Peut-être verrons-nous apparaître dans les prochains jours des offres spéciales Black Friday chez les marques automobiles, qui permettront d'ailleurs de booster la reprise de l'activité dans les concessions.

En attendant, nous sommes allés voir ce qui est proposé par les mandataires, rois de la voiture à prix cassés. Certains se sont d'ailleurs mis à l'heure du Black Friday, comme Auto IES qui a lancé ses Black Days, promettant des rabais plus élevés que le reste de l'année, ou encore Autodiscount, qui ajoute 200 € de remise sur ses "promos du mois". De nombreuses stars du marché sont affichées avec des rabais alléchants : - 20 %, - 30 % et même - 40 %. Voici notre sélection des véhicules les plus bradés.

Alfa Romeo Giulietta : - 35 %

La compacte d'Alfa est en fin de vie, la Giulietta devrait même disparaître du catalogue dans les prochaines semaines. Pour ceux qui lui trouvent encore du charme, on la trouve à - 35 % chez Auto-ici, en version diesel 120 ch. L'auto est vendue un peu moins de 21 000 €, avec navigation et sièges chauffants.

Fiat 500 : - 37,5 %

Si Fiat lance une toute nouvelle 500 électrique, la version thermique n'a rien perdu de son charme. Et, aidée par son âge et de gros stocks, elle est toujours fortement bradée chez les mandataires. On la trouve jusqu'à - 37,5 % chez Auto Discount, avec le nouveau moteur à micro-hybridation de 70 ch. La remise prend en compte un prix avec de nombreuses options qui permet d'avoir un équipement complet.

Jeep Compass : - 32,5 %

Les Renegade et Compass sont bien remisés chez les mandataires, approchant souvent les 30 %, voire les dépassant pour le plus grand, que l'on trouve jusqu'à - 32,5 % chez Auto Discount avec le bloc essence de 150 ch à boîte automatique en finition Longitude, proposé ainsi à moins de 25 000 €.

Nissan Qashqai : - 33 %

Bien remisé en ce moment chez Nissan, le Qashqai est toujours bien bradé chez les mandataires. On le trouve par exemple en stock à - 33 % chez Elite-Auto avec la version essence 1.3 de 160 ch à boîte auto et la finition N-Connecta, très bien dotée en assistances à la conduite. Le véhicule est affiché à 22 884 €.

Opel Astra Sports Tourer : - 42 %

Chez les véhicules particuliers, l'Astra break est LA reine des mandataires. Plusieurs sociétés proposent ce véhicule avec des rabais d'au moins 40 %. Chez Aramis Auto, il y a une version Sports Tourer 1.5 diesel de 122 ch à boîte manuelle et finition haute Elegance à - 42 %, soit 19 798 € au lieu de 34 090 €.

Peugeot 508 SW : - 34 %

La variante break de la 508 est davantage remisée que la berline, mais cette dernière se trouve aussi facilement à - 30 %. La remise maximale que l'on a pu voir chez Aramis Auto est de - 34 % sur un break avec le moteur 1.5 BlueHDi de 130 ch et la finition Active, avec jantes 17 pouces et peinture métallisée. Le véhicule est à 24 990 €.

Renault Kadjar : - 37 %

Dans la catégorie des SUV compacts, le Kadjar ne fait plus le poids face à des concurrents plus jeunes et plus modernes. Les concessionnaires Renault sont déjà généreux sur ce modèle. Pas étonnant donc que ce soit aussi une star des mandataires, surtout que les quantités sont abondantes. On le trouve en ce moment jusqu'à - 37 % chez Auto-Ies, avec la série limitée Graphite et le moteur diesel de 115 ch, affiché à 21 951 € au lieu de 34 400 €.

Renault Talisman : - 41,5 %

On pourrait faire un sujet spécial Renault tant les modèles du Losange sont bradés chez les mandataires. En plus du Kadjar nommé ci-dessus, on a la Mégane et le Scénic en énormes affaires, mais aussi la Talisman. On l'a trouvée à - 41,5 % sur le site Degrif-Cars : l'Intens Blue dCi de 200 ch est à 28 495 € !