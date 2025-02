Quand Bill Gates roulait en Citroën Evasion high tech

La voiture-bureau était un concept très à la mode dans les années 80-90, comme l’illustrent notamment ces savoureuses publicités pour les téléphones embarqués Radiocom 2000. En 1995, alors qu’elles travaillaient à la venue de Bill Gates dans l’Hexagone à l’occasion du lancement du système d’exploitation Windows 95, les équipes de Microsoft France avaient évoqué avec Citroën la possibilité de proposer à leur grand patron un véhicule lui permettant d’être contacté à tout instant durant son séjour.

La marque aux chevrons avait lancé son monospace familial quelques mois plus tôt, et y vit une occasion rêvée pour mettre celui-ci en avant. Le bureau d’études Citroën présenta donc rapidement à Microsoft un Evasion disposant d’un équipement de pointe pour l’époque. L’auto recevait en effet un meuble-bureau sur mesures, lequel accueillait un arsenal multimédia signé Siemens Nixdorf avec PC portable, imprimante laser et téléphone avec kit mains-libres.

On ignore si Bill Gates eut réellement l'usage de tous les équipements de sa soucoupe roulante, mais c’était un bon coup du pub pour Citroën qui lancera en 1998 sa XM Multimédia, produite à 50 unités seulement. Au programme, un GPS Magneti Marelli, un fax, et un ordinateur de bureau aux places arrières relié à une unité centrale occupant un bon tiers du coffre. Le tout prenait place dans un écrin luxueux cuir/alcantara, tandis que la carrosserie se parait d’une teinte "rouge d’enfer nacré". Mais ce véhicule était surtout un démonstrateur destiné à la presse ou aux concessions, et la plupart des versions seront finalement vendues dépourvues de leur équipement high-tech. Un des rares exemplaires survivant était d’ailleurs exposé au dernier salon Rétromobile.

En l’an 2000, Citroën proposera aussi une Xsara Windows CE nantie d’un combiné Clarion regroupant écran couleur, téléphone, ordinateur de bord, GPS avec CD-Rom et téléphone main libre (un Ericsson T28S logé dans la console centrale), le tout pouvant être commandé vocalement. 500 exemplaires en furent commercialisés, mais ce modèle plutôt en avance sur son temps ne restera finalement guère dans les mémoires.

Ce qui nous amène à octobre 2023 et la présentation par DS (qui n'a rien à voir avec Citroën, on le sait...) d'une première mondiale avec sa DS4 dotée de l'intelligence artificielle chatGPT, technologie dont on nous a rebattu les oreilles toute la semaine à l'occasion du sommet de l'IA à Paris, lequel s'est tenu exactement trente ans après l'improbable virée de Bill Gates en monospace Evasion. Visionnaires, ces gens de Citroën.