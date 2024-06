Quand l’auto crée le samedi entre copains devient la Jaguar XJ 220

Dans les années 80, de l’autre côté du Channel, on était choqué rien qu’à l’idée. Quoi ? Comment ? Jaguar fabriquant une supercar ? Mais vous n’y êtes pas. Laissons cela à ces pauvres Italiens et à ces sinistres Allemands. Nous, chez Jaguar, à Coventry nous assemblons une berline et un coupé de gentleman, pas de vulgarité chez nous.

Mais ce snobisme s’est arrêté soudain, un jour de juin 1988 à 16h. De l’autre côté de la Manche, au Mans, une Jaguar gagne les 24H. Aussitôt, c’est l’euphorie à Coventry. Finalement, battre Porsche et Ferrari sur leur terrain de jeu favori, c’est grisant. Et si on les battait sur d’autres terrains, ces fabricants de F40 et de 959 ? A l’énoncé de cette idée, l’ingénieur en chef de la maison, Jim Randle lève la main. Il a peut-être sous le coude un petit truc qui pourrait intéresser son boss.

La digne descendante de la XK 120

Depuis plusieurs années, lui et quelques collègues se retrouvent le soir, ou le samedi, pour bricoler ensemble en dehors des heures de boulot. Et ils ont fini par mettre au point une auto. Tom Walkinshaw est impressionné et il a l’oreille de la direction. Normal : il est le team manager qui vient de faire triompher Jaguar au Mans. Et si on construisait une supercar en série très limitée ? Et si on l’appelait XX 220, en hommage à la Xk 120, celle qui atteignait 120 miles à l’heure en 1948 ? La nouvelle pourrait rouler à 220 Miles à l’heure, soit 350 km/h. Banco, à Coventry on se met au travail d’autres jours que le samedi pour créer un prototype.

Au salon de Birmingham 1988, la XJ 220 est exposée. C’est un bolide de 5,09 m avec un empattement de 2,84 m. Sous le capot, on retrouve évidemment le V12 maison, celui qui a gagné au Mans. Les visiteurs s’enthousiasment et les plus fortunés n’hésitent pas à faire un chèque d’acompte sur le champ : 50 000 livres, ce qui correspond à environ 150 000 euros d’aujourd’hui. Une paille, puisqu’il leur faudra débourser 1,2 million d’euros de plus au moment de la livraison.

À Coventry on est ravi. Mais pas très longtemps. Lors des premiers essais, c’est une catastrophe. L’auto est trop longue et trop lourde. Elle est totalement instable et inconfortable. Il faut tout changer. En commençant par le moteur. En lieu et place du V12 on glisse un V6 à double turbo. La puissance ? 550 ch, soit 50 de plus que le V12. Sauf que les chevaux en question ne sont pas des purs sang. Ils proviennent de l’Austin Metro groupe B engagée en championnat du monde des rallyes. Pour la noblesse on repassera et les clients qui ont payé un acompte en rêvant de V12 en sont pour leurs livres sterling. Mais ils ne renoncent pas, car ce que la noblesse perd, l’efficacité le gagne : le changement de moteur est parfaitement validé par le chronomètre.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Un record, mais une déception aussi

C’est sur le circuit de Nardo en Italie que ce juge de paix livre ce verdict. Nous sommes en 1992 et au volant, on retrouve le pilote de F1 Martin Brundle. Mais si la voiture va vite et explose le record du monde, elle n’atteint pas les 350 km/h et devra se contenter de 341 km /h. La XK 220 n’est pas débaptisée pour autant et connaîtra même un joli succès puisque les 220 unités initialement prévus ont été vendues. Une jolie réussite pour une auto qui, au départ, n’était qu’un bricolage du week-end.