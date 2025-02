Haut de gamme automobile français, le passage au tout électrique va-t-il changer la donne ?

ALPINE

La marque Alpine va devenir entièrement électrique dans les prochaines années. Marque sportive créée par Jean Rédélé qui a remporté de multiples victoires en rallye et en circuit, Alpine doit son retour sur le devant de la scène à la nouvelle Alpine A110. Les multiples versions de cette A110 sont dotées de motorisations thermiques qui vont être abandonnées. La dernière A110 qui sera produite sera la version A110 R Ultime qui développe 325 ch et s’affiche à partir de 265 000 €. À ce prix-là, il s’agit d’un véritable haut de gamme.

L’A390, le premier SUV Alpine

Mais une seule auto ne peut permettre à une marque, qui plus est haut de gamme, de durer et c’est pourquoi Renault veut multiplier les modèles. Cela à déjà commencer par la petite Alpine A290 qui est une version sportive de la Renault 5 E-Tech Electric et qui est disponible en deux versions : 180 ch et 220 ch. Mais pour augmenter les chances de succès, Alpine prévoit un SUV, l’Alpine A390 dont la version de série sera dévoilée le 27 mai prochain. Produit dans l’usine de Dieppe ce modèle électrique devrait permettre à la marque au « A fléché » de voir son avenir se teinter de rose. D’autant plus, que d’autres modèles sont prévus et que Renault ne manque pas d’ambition pour la petite marque dieppoise.

Cap sur l’Amérique en 2028 !

Ainsi le constructeur au Losange veut faire traverser l’Atlantique aux futurs modèles Alpine. Ce n’est pas encore pour tout de suite, mais dans trois ans avec deux nouveaux SUV plus grands que l’A390, Alpine devrait débarquer sur le sol américain mais aussi en Asie. Avant ce débarquement on verra arriver dans la gamme, grâce à l’utilisation d’une base technique modulaire (Alpine Performance Platform) conçue spécialement pour les véhicules électriques d’Alpine, la nouvelle A110 électrique, une déclinaison roadster de ce même modèle et aussi une GT 2+2 qui se nommera Alpine A310. Toutes ces autos seront dotées de motorisations électriques performantes et seront, on l’espère, aussi agiles que peut l’être l’Alpine A110 thermique.

BUGATTI

La marque Bugatti a été créée par Ettore Bugatti qui lui a donné naissance à Molsheim en Alsace (ville allemande à cette époque) en 1909. Après la mort de son fondateur, la marque automobile Bugatti a connu une histoire mouvementée avant d’être rachetée par le groupe Volkswagen en 1998 pour en faire sa vitrine technologique. Le groupe allemand s’est alors décidé à installer la production de voitures hors du commun à Molsheim, il a même acquis le château Saint-Jean de Dorlisheim (un château ayant appartenu autrefois à Ettore Bugatti) pour en faire le siège social de la marque. Depuis, de nombreuses autos sportives d’exception ont été assemblées en Alsace. Elles ont pour nom Bugatti Veyron, Chiron et ses déclinaisons, Divo, La Voiture Noire, Centodieci et Mistral, elles sont toutes équipées d’un moteur W16 qui développe 1 600 ch sur la Mistral !

Bugatti assemble des voitures qui dépassent les 400 km/h !

En 2021, la marque Bugatti est cédée au constructeur croate Rimac Automobili (dont Volkswagen est actionnaire à 45 % via sa filiale Porsche). Volkswagen et Rimac vont alors créer en joint-venture la société Bugatti Rimac qui va poursuivre la production des automobiles Bugatti. Le premier modèle né de cette union est la Bugatti Tourbillon qui remplace la Bugatti Chiron. Elle a été dévoilée en 2024 mais les livraisons de cette auto ne débuteront qu’en 2026. Plus de W16 sous le capot moteur, mais un V16 8.3 atmosphérique qui a été développé avec l’aide de Cosworth. Ce V16 est associé à trois motorisations électriques (deux à l’avant, une à l’arrière) provenant de chez Rimac. L’ensemble développe la coquette puissance de 1 800 ch, ce qui permet à la Bugatti Tourbillon de passer de 0 à 100 km/h en deux secondes et d’atteindre les 445 km/h (la vitesse étant limitée électroniquement) ! Ces performances ont un prix, celui de la Bugatti Tourbillon est de 3 800 000 € !

Bugatti temporise en attendant 2035

Pour l’avenir de la marque Bugatti, cela passera forcément par de l’électrique. Le constructeur Rimac Automobili étant un spécialiste de ce type de motorisation, il paraît évident que les prochaines Bugatti seront électriques et très performantes. Mais il convient d'être prudent, car Rimac avec sa Nevera à quatre moteurs électriques d’une puissance cumulée de 1 914 ch ne se vend pas si bien que ça. Les riches préfèrent les voitures thermiques et la marque Bugatti pourrait bien dévoiler une autre voiture hybride, une version plus puissante de la Tourbillon avant que n’arrive 2035. D’ailleurs, Bugatti pourra toujours vendre hors d’Europe (les Bugatti s’exportent) des véhicules à moteur thermique.

DS AUTOMOBILES

Volant de ses propres ailes depuis 2014, la marque DS Automobiles a toujours un peu de mal dans le secteur du haut de gamme. Il est vrai que ce secteur est ultra-concurrentiel et que les marques allemandes y sont en position de force. Malgré tout, DS Automobiles poursuit sa route et son dernier modèle vient d’être dévoilé. Il s’agit d’un SUV Coupé qui se nomme DS N°8. Il a été dévoilé en version 100 % électrique (230, 245 et 350 ch 4x4) mais devrait recevoir l’apport d’une version micro-hybride dans quelques mois et de la nouvelle motorisation hybride rechargeable de 195 ch qui va arriver sur les Peugeot 3008 et 5008. Car si la marque de luxe voulait être le plus rapidement possible « zéro émission », les ventes de voitures électriques qui stagnent lui ont fait rapidement retrouver la raison. D’ailleurs la DS 4 qui devait devenir électrique en 2024 ne le sera qu’au printemps 2025 lors de son restylage. À cette occasion elle se nommera DS N°4 et, en plus de la motorisation électrique, devrait disposer de la nouvelle motorisation hybride de 195 ch, elle viendra au côté de la motorisation mild-hybrid de 136 ch qui devrait rester au catalogue.

La DS N°3 sera une citadine cinq portes !

Pour les années suivantes, DS Automobiles mettra toutes ses forces dans le renouvellement de ses modèles, à commencer par le SUV DS 7 qui est l’une des stars de sa gamme. Celui-ci va reprendre la nouvelle nomenclature de la marque et affichera le nom de DS N°7 vers le printemps 2026. Doté de la plateforme STLA Medium de Stellantis, il recevra bien entendu des motorisations électriques provenant de son frère SUV Coupé DS N°8 mais aussi du micro-hybride et pourquoi pas l’hybride rechargeable de 195 ch. Que voulez-vous, il faut bien vivre ! Viendra en 2027 l’heure du remplacement de la DS 3, et il faut s’attendre à du changement puisque la DS N°3 sera équipée de la nouvelle plateforme STLA Small mais surtout elle redeviendra une citadine comme elle l’était à ses débuts lorsqu’elle était encore badgée Citroën. Mais à la différence de la première DS 3, elle disposera de cinq ouvrants et ne devrait proposer que des motorisations électriques à son lancement… Mais que se passera-t-il plus tard ?

Pourquoi pas une nouvelle DS chez DS automobiles ?

Enfin, DS Automobiles va renouveler en 2029 sa DS 4 et la passer en DS N°4. Dotée d’une plateforme qui devrait être la même que celle de la DS N°3 (STLA Small) afin de limiter les coûts, cette auto sera électrique, micro-hybride et hybride rechargeable au moins jusqu’en 2035 et l’avènement du tout électrique. Ensuite, c’est l’inconnu pour DS Automobiles et tout dépendra du niveau de ventes de cette marque pour savoir ce qu’elle va faire. Avec le concept-car SM Tribute qui est un hommage à la Citroën SM, on voit que la marque de luxe ne s’interdirait pas le néo-rétro. Mais cette étude de style restera telle quelle, car il semble que la marque serait plus intéressée par un remake de la DS des années cinquante. Mais pour le moment, il n’y a aucun projet en cours ressemblant de près ou de loin à une DS.