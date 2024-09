Quelques petits efforts en plus pour les Peugeot E-208 et E-308 électriques

34 100€ pour la Peugeot E-208 avec le moteur de 136 chevaux et les batteries de 50 kWh brut, 42 500€ pour la E-308 dotée du bloc de 156 chevaux et des batteries de 54 kWh brut. Voilà le tarif officiel des deux modèles électriques citadins et compacts de Peugeot, un peu haut face à certaines de leurs concurrentes respectives.

La première doit composer notamment avec la nouvelle Renault 5 E-Tech Electric affichée à partir de 33 490€ avec des batteries de 52 kWh, la seconde avec des modèles comme la Mégane E-Tech Electric à partir de 39 000€ avec ses batteries de 60 kWh. Même l’Opel Astra Electric, cousine technique de la E-308, s’affiche à partir de 34 990€ via une remise spéciale.

Des remises un peu plus généreuses

Voilà pourquoi Peugeot France vient d’augmenter le montant des remises sur ses deux « petits » modèles électriques. La E-208 descend en ce moment à 32 080€ en finition Style avant bonus (au lieu de 34 100€ donc), alors que la E-308 s’obtient désormais à 39 430€ en finition E-Style avant bonus. De faire faire baisser leur prix final, bonus écologique 2024 de 4 000€ déduit, à respectivement 28 080€ et 35 430€. Suffisant pour convaincre la clientèle alors qu’arrivent sur le marché des nouveautés au style fort et à la fiche technique intéressante ?