Renault lâcherait finalement le Français Valeo pour son nouveau moteur électrique

Voilà encore une nouvelle qui contredit un peu les efforts de communication sur le « made in France » de Renault. Alors que les SUV thermiques de la gamme sont tous construits en Espagne, que la nouvelle Clio proviendra de Turquie et que la future Twingo bénéficie d’une conception assurée en Chine, les journalistes de Reuters annoncent que la marque au losange a renoncé à sa collaboration avec les Français de Valeo pour son tout nouveau moteur électrique.

En 2023, Renault avait pourtant annoncé le développement de son futur moteur électrique de troisième génération, attendu pour 2028, en partenariat avec l’équipementier Valeo. Le but était alors de concevoir un nouveau bloc utilisant la technologie synchrone à rotor bobiné, permettant de se passer totalement de « terres rares », via un stator fabriqué par Valeo.

Finalement, le stator sera chinois

Alors que Renault travaille toujours sur ce nouveau moteur électrique de troisième génération, il ne prévoirait plus d’utiliser un stator conçu par Valeo mais plutôt par un fabricant chinois pour des raisons de coût. D’après la même source, le reste de ce moteur sera développé en interne et doit toujours être assemblé en France à l’usine Renault de Cléo avec des modules en carbure de silicium fournis par STMicroelectronics pour l’unité de puissance et le circuit de refroidissement de son onduleur. Malgré la fourniture du stator par un partenaire chinois, ce dernier pourrait tout de même être fabriqué en France.

De son côté, Valeo collaborerait avec l’Allemand Mahle pour continuer le développement de son moteur électrique synchrone sans aimants, qu’il compte proposer aux constructeurs dès l’année 2028.

Un futur moteur Renault à la pointe

Rappelons que le nouveau moteur électrique de troisième génération de Renault, qui a vocation à remplacer l’unité de puissance disponible actuellement sous le capot des Mégane et autres Scénic, doit marquer un gros progrès technique. Sa puissance maximale atteindra les 270 chevaux et il sera connecté à un circuit à 800 volts au lieu de l’architecture actuelle à 400 volts.