Renault marque préférée des entreprises au premier semestre 2024… Devant Peugeot.

Les semestres se suivent et se ressemblent pour Renault. Après une belle année 2023, la marque de Boulogne Billancourt continue de performer auprès des entreprises. Avec une part de marché de 23,8 % (98 216 unités VP + VUL VS 95 393 immatriculations VP +VUL S1 2023) et des immatriculations en progression de 2,96 %, la marque au losange continue de faire la course en tête sur le canal B2B, selon les chiffres d’Arval Mobility Observatory.

Renault creuse même l’écart par rapport à son rival Peugeot. Sur le canal B2B, au cours du premier semestre, la marque au lion a perdu 3 points de parts de marché (16,9 %) avec une chute de ses immatriculations de 13,05 % (69 490 VP + VUL VS 79 919 S1 2023). À noter également la contreperformance de Citroën qui accuse un recul de 8,50 % de ses immatriculations sur la période (39 572 unités VP + VUL S1 2024 VS 43 248 immatriculations S1 2023).

Leader sur le segment des VUL et des VP

La marque au Losange s'offre même le luxe de positionner ses véhicules au sommet de la hiérarchie des VP et des VUL. En têtes de file, les modèles Clio V essence (8 926 unités), (Devant la Citroën C3 III) des ventes VP aux entreprises et le Master (19 253 unités) VUL le plus vendu sur les six premiers mois de l’année (devant le Trafic). Ces trois véhicules, chacun dans leur segment, sont les plus vendus aux professionnels au premier semestre 2024. À noter que la marque au losange truste les deux premières places sur le segment des hybrides non rechargeables. Elle parvient même à y placer cinq modèles dans le top 10 (Austral, 6 580 unités ; Arkana, 4 929 unités ; Clio V, 3 487 unités ; Espace VI, 2 989 unités et Captur II 2 691 immatriculations). À l’opposé, Stellantis ne parvient à intégrer un seul modèle (208 II, 2 699 unités). Enfin sur le marché du VP électrique le chassé-croisé entre Peugeot et Renault pour la 3e place derrière Tesla continue. La Peugeot 208 II retrouve sa troisième marche du podium (2 324 unités), devant la E-Megane de Renault (1 676 unités).

Lutte franco-française

Dans le match entre constructeurs tricolores, la force de Stellantis, ne faiblit pas. Notamment grâce au cumul des ventres Peugeot, Citroën, Opel et Fiat, le groupe dirigé par Carlos Tavares mène largement la danse avec 121 178 immatriculations (cumul des quatre marques précitées) contre 104 768 unités pour l’ensemble Renault-Dacia. En cumulé, sur le segment des VP Stellantis s’octroie la majorité des immatriculations au premier semestre (24 441 VP) avec quatre modèles dans les dix premières places, contre trois pour Renault (20 435 VP), malgré deux véhicules sur le podium (Clio V et Austral). Parmi les évolutions les plus notables, Toyota (22 612 unités, + 60,24 %) réintègre le Top 5, à la place de Ford 20 991, +30 %). À noter également, dans le Top 10, que Mercedes et BMW perdent tous deux une place au classement pour se retrouver respectivement en 7e et 8e position, malgré des ventes pourtant en croissance. Enfin Cupra double ses ventes (4 707 unités) et s’offre au passage la plus forte progression du semestre (+109,76 %). Enfin, parmi l’ensemble des marques, onze affichent « des ventes en repli ».