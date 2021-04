Renault Mégane : nouveau petit moteur essence

Il y a du changement pour l'entrée de gamme de la Mégane. D'une part, la finition Zen est de retour (mais la variante d'accès Life est définitivement passée à la trappe). D'autre part, la compacte de Renault reçoit un nouveau petit bloc essence trois cylindres.

Le 1.0 turbo développe ici 115 ch, soit 25 ch de moins que le 1.3 qui faisait jusqu'à présent le prix de base de la Mégane restylée. Le moteur est associé à une boîte manuelle 6 rapports. Avec cet 1.0, le couple maxi est de seulement 200 Nm, disponible assez tard à 2 900 tr/mn. Il faut 11 secondes pour passer de 0 à 100 km/h avec la berline (11,4 secondes pour le break).

Le 1.0 est réservé à la finition de base Zen. Parmi les équipements en série sur celle-ci, il y a : capteur de pluie et de luminosité, régulateur de vitesse, radars de recul, accès mains libres, climatisation automatique, quatre vitres électriques, écran tactile 7 pouces avec compatibilité Apple Car Play et Android Auto, rétros électriques et dégivrants.

Pour la berline, il y a aussi la série limitée Limited. À la Zen, elle ajoute : aide au parking avant, alerte de franchissement de ligne, reconnaissance des panneaux de signalisation, feux de route automatiques, frein de parking électrique, navigation, jantes 16 pouces.

La gamme Mégane berline au 14 avril 2021

Zen Limited Intens Edition One RS Line Essence 1.0 TCe 115 ch 24.700 € 25.250 € - - - Essence 1.3 TCe 140 ch - - 28.900 € - - Essence 1.3 TCe 140 ch EDC - - 30.900 € 32.700 € 32.900 € Diesel 1.5 Blue dCi 115 ch - 29.200 € 30.500 € - - Diesel 1.5 Blue dCi 115 ch EDC - 31.200 € 32.500 € 34.300 € 34.500 €

La gamme Mégane break au 14 avril 2021