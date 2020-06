Renault Mégane restylée : à quoi ressemble la version de base ?

La Mégane quatrième génération s'offre un petit lifting, avec notamment des signatures lumineuses et un bouclier avant plus soignés. L'équipement est enrichi… mais pour le voir, il faut opter pour les versions hautes ou cocher des options, avec par exemple une nouvelle instrumentation numérique et la conduite semi-autonome.

Mais qu'avons-nous avec le modèle le moins cher, c’est-à-dire la finition Life, à 22 200 € avec le moteur essence TCe 115 ch ?

À l’extérieur

Très bon point pour commencer. Dès la version d'accès, la Mégane restylée a les projecteurs à LED Pure Vision et les feux LED, avec clignotants défilant. Voilà qui donne du cachet à l'auto. Il faut en revanche faire avec des roues de 16 pouces habillées d'enjoliveurs. Les inserts dans les boucliers ont un aspect plastique brut. Il faut aller au troisième niveau, l'Intens, pour qu'ils soient noir laqué. C'est aussi en Intens que l'on a des jantes alu, les décors chromés, les antibrouillards LED et l'antenne requin qui remplace la grande tige visible sur les niveaux de base. Côté couleur, la seule opaque gratuite est le blanc.

À l’intérieur

Ambiance tristounette avec sellerie tissu noir et inserts décoratifs noirs (il y a juste un peu de chrome autour des aérateurs). La présentation n'est aussi pas hyper technologique, avec radio à écran 4,2 pouces sans couleur. L'instrumentation comporte deux grands compteurs et un petit écran. Pour la belle instrumentation numérique, il faut monter au niveau Intens. Celui-ci aura aussi le grand écran tactile 9,3 pouces (le deuxième niveau Zen a un écran tactile 7 pouces). Bon point sur la base : un volant soft touch avec touches de raccourci.

L'équipement

La dotation de la Life est correcte, puisqu'on a trois éléments essentiels en série : la radio Bluetooth, le régulateur de vitesse et la climatisation manuelle. Mais, avec les phares LED, c'est à peu près tout ! On s'étonne que le freinage d'urgence, en série sur une Clio de base, n'arrive ici qu'au troisième niveau. La Life n'a que peu d'intérêt, car pour 2000 € de plus, la Zen ajoute : clim auto, écran tactile 7 pouces, capteur de pluie et luminosité, radars de recul ou encore accès mains libres.

Au final

Pas de carton rouge tout de même, grâce notamment aux phares LED pour l'extérieur, et à la présence des équipements essentiels à bord. Mais ce niveau de base Life joue bien son rôle de modèle économique !

> La version haut de gamme : Série limitée Edition One

Jantes alliage 17 pouces, antibrouillards LED, antenne requin, chrome dans la calandre, instrumentation numérique, écran tactile 9,3 pouces…