Renault Trafic : le restylage en approche

"Pour ses 40 ans, un de nos modèles iconiques se refait une beauté". Voici le message publié par Renault sur ses réseaux sociaux, avec en image d'illustration un phare. Si le constructeur ne donne pas le nom du véhicule, pas de doute avec l'indice de la date anniversaire, il s'agit du Trafic. Il y a quelques semaines, Caradisiac est d'ailleurs revenu sur 40 ans de succès pour ce modèle.

Et après quatre décennies, Renault n'en est qu'à la troisième génération. Les utilitaires ont un cycle de vie long. Le premier Trafic a tenu 20 ans, le deuxième a fait 14 ans ! Le troisième du nom est donc apparu en 2014. Et il n'est donc pas question pour l'instant de passer le témoin à un nouveau modèle. Ce sera l'heure d'un (gros) restylage.

Comme cela a été le cas pour le Master en 2019, toute la partie avant va être modifiée. On a donc un premier élément sous les yeux, le dessin du phare. Par rapport au Trafic actuel, celui-ci sera plus anguleux, plus fin et remontera moins vers le pare-brise. Comme sur le Master, le capot sera moins plongeant et la calandre sera redressée face à la route.

Si le reste de l'extérieur ne bougera quasiment pas, le Trafic changera de planche de bord. La présentation sera bien plus soignée et gagnera en modernité. Le lifting sera d'ailleurs l'occasion de remettre à jour la connectivité et les aides à la conduite. Sous le capot, l'événement pourrait être l'arrivée de l'hybride E-Tech.

On devrait tout savoir d'ici quelques jours.