Renault Twingo : une nouvelle série spéciale Signature

L'événement de ce début d'année pour la Twingo, c'est la présentation de la version électrique ZE. Mais celle-ci ne rejoindra pas les concessions Renault avant l'automne. Pour le moment, la nouveauté de la gamme pour les vendeurs, c'est la série spéciale Signature, qui remplace la série Le Coq Sportif. Cette Twingo se place au-dessus de la finition haute Intens.

L'Intens a en série les jantes 15 pouces, les rétros électriques et dégivrants, le système Easy Link sur écran tactile 7 pouces, la climatisation manuelle, le régulateur de vitesse, l'allumage automatique des feux, le pack modularité…

La Signature soigne son look. Elle adopte d'inédites jantes de 15 pouces avec cabochon rouge, une grille de prise d'air chromée et un stripping latéral spécifique (qui joue avec les lettres de Twingo). Son nuancier intègre une nouvelle couleur, le Bleu Océan (option à 540 €).

À bord, il y a des décors inédits bleu océan (volant, bandeau de planche de bord, cerclage des aérateurs) et une nouvelle sellerie, qui reprend les motifs du stripping. Cette variante gagne aussi la clim automatique, le capteur de pluie et l'aide au parking arrière avec caméra de recul.

On retrouve les moteurs SCe 75 ch, à 15 700 €, et TCe 95 ch, à 16 500 € (ce dernier existant avec une boîte double embrayage EDC pour 1 200 € de plus). L'écart avec l'Intens est de 800 €, soit le coût des équipements gagnés. En clair, l'intérêt se limite à la personnalisation.