Peugeot 308 (3e Generation) Sw

Rendez-vous demain pour les premières images en direct de l'essai de la Peugeot 308 SW restylée

Manuel Cailliot

Commercialisé à l’automne 2021, la Peugeot 308 de 3e génération s’est rapidement déclinée en break SW. Le voici arrivé à mi-carrière, et comme la berline, il est restylé, avec au menu, une face avant largement revue et des mises à jour techniques bienvenues.

Le break 308 de 3e génération, baptisé SW, est apparu en même temps que la berline à l’automne 2021. Et comme la berline, il est rapidement devenu le break compact le plus vendu sur le marché français, face à une concurrence certes clairsemée (Golf SW, Corolla Touring Sports, Ford Focus SW, Opel Astra Sports Tourer, etc). Mais les ventes sont en déclin depuis le début de l’année. Ce restylage de mi-carrière arrive donc à point nommé pour relancer les ventes.

Les évolutions sont à la fois esthétiques et techniques. Ainsi, la face avant est complètement revue avec une nouvelle calandre, qui intègre un logo désormais lumineux (en haut de gamme), de nouveaux feux sur deux étages, et une toute nouvelle signature lumineuse à trois crocs.

La partie arrière évolue moins, avec simplement les feux qui reprennent sur toutes les finitions l’aspect de ceux de la GT précédente.

Dans l’habitacle, rien ne change, mis à part le graphisme de l’instrumentation. Quant à l’équipement, il s’enrichit sur toutes les finitions.

Le poste de conduite n’évolue pas d’un iota, sauf les graphismes de l’instrumentation.
Un grand choix de motorisations

Sous le capot, la 308 troisième opus offrait du choix. Et il est conservé, et amélioré. On retrouve ainsi le bloc à hybridation 48 volts sur base de trois cylindres 1.2 « anciennement PureTech », qui développe désormais 145 ch selon la nouvelle méthode de calcul, mais il s’agit en réalité de l’ancien 136 ch sans modification.

Il est accompagné d’un bloc hybride rechargeable repris des 3008 et 5008. La puissance passe donc de 180 ch à 195 ch et la capacité de la batterie de 12,4 à 17,2 kWh, ce qui permet de porter l’autonomie en 100 % électrique de 60 à 85 km.

La version électrique E-308 SW est également conservée. Toujours dotée d’une mécanique de 156 ch, elle dispose désormais d’une batterie à la chimie améliorée, et à la capacité portée à 55,4 kWh nets, au lieu de 51. L’autonomie grimpe à 444 km maximum au lieu de 392.

La version diesel 1.5 BlueHDI 130 était annoncée comme conservée, mais elle ne sera pas disponible au lancement manifestement (absente du tarif officiel), à moins que Peugeot ne se soit totalement ravisé entre la présentation statique du modèle et sa commercialisation.

Les prix sont déjà connus et sont situés pile 1 000 € au-dessus de ceux de la berline (qui est présentée en lien de début de phrase). Ils débutent à 34 400 € en hybride 145 Style, pour culminer à 47 950 € en E-308 SW GT Exclusive, qui est d’ailleurs une nouvelle finition plus huppée encore que la GT. Les prix augmentent donc de 1 150 €, sauf pour les versions électriques.

Retrouvez-nous en tout cas demain pour les premières images en direct de l’essai, qui aura lieu dans la région de Lisbonne, au Portugal, au volant de la version qui sera probablement toujours la plus vendue : l’hybride 1.2 145 ch.

