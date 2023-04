Rendez-vous lundi 17 avril pour les premières images de l'essai du nouveau Jeep Avenger 100 % électrique

Bien qu'originaire des États-Unis, le petit frère du Renegade et du célèbre Cherokee ne sera pas vendu outre-atlantique, l'objectif du premier Jeep 100% électrique étant, avant tout, d'aller bousculer les Peugeot e-2008, Opel Mokka-e et DS3 E-Tense, entre autres.

Ses arguments : un look cubique et musclé typiquement Jeep bien sûr, mais également un format de poche (à peine plus de 4 m) qui n'empêche pas un coffre volumineux (380 litres annoncés), une ambiance intérieure soignée, un moteur de 156 ch et 260 Nm autorisant un 0 à 100 km/h en 9s, ainsi qu'une autonomie pouvant atteindre 550 km en ville grâce à une batterie de 54 kWh. La marque évoque également une puissance de charge de 100 kW en courant continu, pour un ravitaillement de 20 à 80 % en 24 minutes. Des points forts qui lui ont valu le titre de voiture de l'année 2023...

Un petit SUV intéressant donc, du moins pour ceux qui auront 31 500 € à débourser (bonus de 5 000 € déduit), et à condition que l'Avenger soit conforme aux annonces du constructeur. Ce que nous comptons bien évidemment vérifier lors d'un essai vidéo complet, dont vous pourrez découvrir les premières images, en direct, ce lundi 17 avril, ainsi que nos premières impressions de conduite.