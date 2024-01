Rétromobile 2024 : L’Aventure Peugeot Citroën DS au complet

C’est une habitude, L’Aventure Peugeot Citroën DS fera le déplacement jusqu’à la Porte de Versailles, à Paris, du 31 janvier au 4 février.

En ce qui concerne L’Aventure Peugeot, elle sera accompagnée de six clubs affiliés (le 205 GTi Club de France, l’Amicale 204-304, le Club 404, le Club 104 et Les Amis de Darl’Mat). Vous pourrez ainsi venir admirer une Peugeot 205 GTi 1.6 105 ch de 1989, une Peugeot 304 S de 1975, une Peugeot 504 Coupé de 1973 et une Peugeot 404 super luxe de 1967.

Du côté de Citroën et DS, elles seront accompagnées de sept clubs (La Traction Universelle, le CX Club de France, l’A2CF, le Club Citroën France, l’Euro SM Club, le ParlDS et le Citromini). Les modèles haut de gamme et populaires seront exposés à l’image d’une Traction Avant 7A, une CX 2000, une 2CV, une LNA, une SM et une DS23.

Pour cette édition de Rétromobile, L’Aventure n’a pas de thème à proprement parler. L’année dernière, Peugeot avait mis en avant sa série 4, DS était venu avec un prototype de SM mise au point avec Michelin et Citroën avant permis au public de découvrir l’étonnant concept C10.

Néanmoins, il n’y a aucun doute que le plaisir sera entier pour découvrir ou redécouvrir les modèles qui ont fait la renommée de ces marques.