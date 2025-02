Rétromobile 2025 - la vanlife en mode vintage

Ils s’exposent avec parcimonie. Un vieux Land Rover Defender muni d’une tente de toit par ici, un indémodable Combi VW T1 par là, et quelques camionnettes dans un recoin ne font pas une tendance. Pourtant, depuis quelques éditions, Rétromobile s’ouvre à la vanlife, en mode vintage, comme il se doit.

C’est ainsi que dans l’espace dédié aux ventes à moins de 30 000 euros, trône une magnifique camionnette Fiat 900 aménagée en van permettant à quatre adultes de s’asseoir, mais aussi de dormir. À la fin des années 70, ce modèle, lancé à Turin et baptisé Shango, n’avait qu’un but : damer le pion à Wolfsburg dont le Combi VW était ultra-dominant parmi les babas de l’époque qui parcourait la planète à son bord, à une époque ou l’on pouvait rallier Katmandou depuis l’Europe par la route.

Le Combi transalpin

Évidemment, le Shango n’a jamais eu l’aura de son cousin allemand, mais quelques milliers d’exemplaires de ce van italien se sont vendus jusqu’en 1985. Est-ce sa configuration particulière qui l’a empêché d’être un best-seller ? Ou son petit moteur de 900 cm3 ? Toujours est-il que son toit relevable sur le côté, et non par l’avant, gène l’une des deux personnes qui dort justement sur le côté le plus bas.

Cette vogue du van vintage a d’ailleurs poussé quelques passionnés à monter leur petite entreprise dans les Yvelines. GS do Brasil se concentre sur un seul modèle, le plus couru : le Volkswagen Combi T1. La PME, présente à Rétromobile importe ses vans depuis le Brésil, fief des VW anciennes. Elle les remet à neuf, du moteur au mobilier en passant par la carrosserie. Le prix d’un tel modèle ? 45 000 euros, pour une camionnette de base, à savoir sans les fameuses 23 fenêtres qui font le charme, et donc le prix, et la rareté, du T1.

D’autres aménageurs, qui n’ont pas l’occasion d’exposer à Rétromobile se consacrent eux aussi aux vans anciens. C’est le cas de forNomad qui retape de bonnes vieilles estafettes Renault des années 70, les transformant en fourgons habitables, plus ou moins confortables. D’autres encore, se consacrent plutôt aux camping-cars d’antan, rachetant de vieux modèles plus ou moins abîmés pour les rhabiller de neuf.

Cette tendance à la vieillerie ne touche pas que les maisons roulantes et la caravane vintage tente elle aussi de se frayer un chemin. Entre les américaines Airstream en alu neuves, mais au look rétro et au tarif approchant les 100 000 euros, et les modèles d’occasion, l’offre commence à s’accumuler, et les amateurs commencent à se pencher sérieusement sur la restauration de vieux modèles y compris français ou allemands.

Même les caravanes deviennent vintage

C’est que ces vieilles caravanes se marient, et s’accrochent parfaitement aux autos youngtimers, ou aux plus anciennes. La mode de ces dernières correspondant à celles des premières.

Mais à Rétromobile, on retrouve aussi la préhistoire de ces engins nomades. Car après tout, les fameuses chenilles Kegresse, qui ont servi à Citroën à affronter les croisières noires et jaunes n’étaient-elles pas les ancêtres des vans d’aujourd’hui ? Après tout, les participants de ces expéditions ont dormi durant des mois, à bord, ou juste à côté de ces engins, y compris dans des tentes spécialement aménagées autour de leurs remorques. On n’a pas inventé grand-chose en 100 ans, juste un peu de confort supplémentaire.