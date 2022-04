Retrouvez-nous demain pour découvrir en live la Toyota Aygo X

Les coûts de fabrication élevés et les faibles les marges engrangées ont obligé les constructeurs à déserter le marché des petites citadines. Les Peugeot 108, Citroën C1 et Renault Twingo ne seront pas renouvelées. Toyota a décidé de persévérer et même d’innover avec une déclinaison « SUV » de sa son Aygo, naturellement vendue plus cher. L’Aygo X se présente comme un petit SUV urbain de 3,70 m. Elle vient concurrence la Suzuki Ignis.

L’appellation SUV se caractérise par de grandes roues (17 ou 18 pouces), une garde au sol surélevée de 11 mm et des passages de roues en plastique brut. L’Aygo X affiche une forte personnalité avec une calandre verticale, un capot assez horizontal, des projecteurs en forme de C et un pavillon bombé. Toutes les versions seront bicolores avec un toit et une partie arrière noire.

Dans l’habitacle, la japonaise allie simplicité et fantaisie. Le dessin est original, notamment la partie centrale de la planche de bord qui fait la part belle aux courbes avec un large ovale qui intègre l’écran multimédia de 7 à 9’’ suivant les finitions. L’instrumentation mélange pour sa part numérique et analogique. L’ensemble est plaisant même si la qualité des matériaux est basique, ce qui est logique pour la catégorie. Commercialisée uniquement en 5 portes, l’Aygo X est dépourvue de vitres arrière ouvrantes. Le coffre propose un volume oscillant entre 231 et 829 litres, ce qui représente 60 litres de plus que l’Aygo en configuration 5 places.

Côté motorisation, c'est simple : il n'y a qu'un bloc essence 3 cylindres 1.0 litre atmosphérique de 72 ch. Il n'y a pas d'hybridation, même légère, Toyota voulant garder un prix attractif. Il est associé à une boîte manuelle 5 rapports. Il y aura en option une boîte auto de type CVT.

La commercialisation interviendra aux environs du mois de mars 2022 avec un prix de départ sous les 16 000 €.