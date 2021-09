Retrouvez-nous demain pour découvrir en live la Volkswagen Polo restylée

La sixième génération de Volkswagen Polo arrive à mi-parcours. Pour sa seconde partie de carrière, la fourmi reçoit de nouvelles optiques, avec un décroché en partie basse, à la manière de sa grande sœur, la Golf. Les versions haut de gamme on même droit à une signature lumineuse horizontale qui relie les phares. Le bouclier est inédit, traversé par une large prise d'air qui intègre un insert couleur carrosserie ou chromée. A l'arrière les changements sont plus visibles. La Polo reçoit les feux de la… Golf. On remarque aussi le nouveau monogramme Polo, placé au centre, sous le logo de Volkswagen.

A bord, peu de nouveauté si ce n’est l’apparition d’un volant inédit. Les versions hautes ont droit à une nouvelle commande de climatisation sensitive et celles de base pourront profiter de l’instrumentation numérique de série. La version haute aura le Digital Cockpit Pro de 10,25 pouces. Au rayon des équipement, la Polo gagne des optiques Matrix, qui font évoluer le faisceau lumineux, un assistant à la conduite qui gère direction, accélération et freinage. Le système combine ainsi le régulateur de distance ACC et l'aide au maintien dans la voie. Il fonctionne à partir de 30 km/h en boîte manuelle et 0 km/h en boîte DSG.

La citadine de Volkswagen ne carbure plus qu'à l'essence. L'entrée de gamme est un 1.0 MPI de 80 ch, avec boîte manuelle 5 rapports. Puis le 1.0 TSI, un 3 cylindres turbo, est décliné en 95 et 110 ch. Ce dernier a en série la boîte double embrayage DSG 7 rapports, en option sur le 95 ch. À cela s'ajoute une version TGI, une bicarburation essence et gaz naturel de 90 ch.

Les tarifs débutent augntent avec un prix de départ à 18 015 €. En contrepartie, l'équipement se veut plus riche avec de série, le freinage d'urgence automatique avec détection des piétons et cyclistes, l'aide au maintien dans la voie, la détection de fatigue du conducteur, 7 airbags (dont un central), l'allumage automatique des phares, la climatisation manuelle, l'instrumentation numérique 8 pouces, les quatre vitres électriques, le régulateur de vitesse, les rétros électriques et dégivrants, la radio avec écran tactile 6,5 pouces avec compatibilité Apple CarPlay et Android Auto…

Retrouvez nous dès demain en direct de Corse pour découvrir en live la Volkswagen Polo restylée.