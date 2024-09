Retrouvez-nous demain pour découvrir en live le Suzuki Vitara restylé

Lancé en 2015, le Suzuki Vitara de quatrième génération, concurrent des Renault Captur et Peugeot 2008, avait déjà subi un premier restylage en 2018. Pour continuer de faire vivre son modèle en Europe, Suzuki n’a eu d’autre choix que de mettre à jour plusieurs éléments de sécurité afin de répondre à la norme GSR2.

Les modifications esthétiques ne sont pas très marquées par rapport à la version précédente. Le Vitara se distingue néanmoins par de nouveaux phares, une calandre redessinée et des pare-chocs retravaillés à l’avant et à l’arrière. De nouvelles jantes font leur apparition, et l’intérieur se modernise avec l’intégration d’un écran tactile de 9 pouces sur la console centrale, dont le design a également été revu. Bien que la planche de bord semble plus contemporaine, la qualité de finition reste en retrait par rapport aux modèles citadins les plus récents.

Le modèle se conforme désormais à la norme européenne GSR2, ce qui implique l'ajout de série d'aides à la conduite telles que des radars de recul, un système de détection de somnolence et une version améliorée du freinage d'urgence. Suzuki a aussi optimisé le régulateur de vitesse adaptatif, l'assistance au maintien dans la voie, et les systèmes de détection des piétons et des véhicules. Ces éléments font mécaniquement grimper les tarifs d’environ 1 000 € par rapport à son prédécesseur.

Motorisations inchangées et toujours hybrides

Sous le capot, pas de changement. Le Vitara restylé conserve ses deux offres de motorisations essence. Les acheteurs auront le choix entre un moteur 1,4 litre quatre cylindres de 129 chevaux à hybridation légère 48 volts, disponible en version traction ou propulsion avec une boîte manuelle. L’autre option concerne le moteur hybride 1,5 litre de 116 chevaux, couplé à une transmission automatique à six rapports. Réputé pour sa polyvalence, ses tarifs serrés, le nouveau Vitara devra désormais se frotter à des concurrents plus abordables, tels que le Dacia Duster ou le Citroën C3 Aircross. Il pourra toujours compter sur son option de transmission intégrale et son très bon indice de fiabilité. Retrouvez-nous dès demain pour le découvrir en live.