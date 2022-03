Retrouvez-nous le lundi 14 février pour les premières images du Volkswagen T-Roc restylé

Vous avez donc devant les yeux un T-Roc restylé. Alors, oui, je sais, cela ne saute pas forcément aux yeux et c'est d'ailleurs une habitude chez Volkswagen. Dans le cas de ce SUV, cette prudence s'explique par le fait que ce dernier a su trouver sa clientèle. La marque de Wolfsburg a donc entrepris la cure de rajeunissement avec parcimonie.

Les évolutions stylistiques portent donc sur l"introduction d'un nouveau bouclier tandis que la calandre peut être parcourue, comme d'autres modèles de la marque, par un bandeau lumineux, mais attention que sur les finitions hautes. Le reste ne change pas. Ce restyling concerne bien évidemment toute la famille T-Roc que ce soit le cabriolet ou la version sportive R.

À l’intérieur, les principales transformations ont porté sur l'augmentation de la qualité des matériaux, point très critiqué lors de la sortie du T-Roc. Volkswagen applique donc la même politique que lors du restyling de la Polo, puisque la citadine avait bénéficié du même soin. L'amélioration est notable et le T-Roc se retrouve désormais dans la bonne moyenne de la catégorie. On notera aussi la possibilité d'avoir les mêmes commandes de climatisation que la Golf. Pas sûr qu'on y gagne en matière d'ergonomie.

Côté moteurs, zéro changement avec trois blocs essence (115 ch, 150 ch, 190 ch et même 300 ch pour la version R). En diesel, on retrouve les TDI de 110 ch et 150 ch. En revanche, toujours pas de version hybride rechargeable, il faudra attendre la prochaine génération de T-Roc.

Les tarifs de ce T-Roc restylé seront compris entre 27 990 et 45 610 €. Nous vous donnons rendez-vous dès demain pour les premières images de l'essai qui se déroulera dans la région de Perpignan. Nous serons au volant d'une version Tsi 150 ch R-Line.