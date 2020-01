Mazda 2 restylée : les premières images de l'essai en direct + impressions de conduite

La Mazda 2 se fait discrète sur les routes européennes. À peine plus de 30 000 exemplaires de cette troisième génération ont été immatriculés sur le Vieux Continent l'année dernière, soit dix fois moins que la Renault Clio. La petite Mazda espère attirer l'attention avec ce lifting. Au programme : nouvelle face avant, liste d'équipements étoffée et moteurs à hybridation légère.

La 2 adopte un nouveau visage, inspiré des dernières productions Mazda. La calandre est plus imposante. Son V chromé se prolonge désormais sous les optiques. Ces dernières sont plus étirées. La 2 repose aussi sur de nouvelles jantes alliage 16’’. À bord, Mazda a surtout cherché à faire progresser le confort. Les sièges avant ont été redessinés pour limiter la fatigue. Il y a la promesse d'une meilleure insonorisation et d'une meilleure filtration des défauts de la chaussée.

Côté équipements, le système multimédia reçoit la connectivité Apple Cay Play et Android Auto. La 2 pourra être dotée d'un volant chauffant, d'une lecture des panneaux de signalisation ou encore d'une vision 360°.

La voiture sera commercialisée début 2020 à partir de 17 650 €. Elle sera disponible en France avec un seul moteur essence, un 1.5 Skyactiv-G de 90 ch. Ce dernier reçoit une hybridation légère et peut s’associer, en option, à une boîte automatique 6 rapports.

Premières impressions de conduite

Quand on dit que Mazda ne fait rien comme tout le monde, c’est aussi et surtout pour le choix des mécaniques. Quand la grande majorité du marché fait appel à un 3 cylindres essence pour passer les normes de pollution, Mazda reste fidèle au 4 cylindres. Il s’agit d’un 1.5 de 90 ch qui plus est atmosphérique et équipé pour la première fois d’une hybridation légère. Il s’agit d’un aterno démarreur renforcé épaulé par une batterie pour puissante qui aide la voiture à se lancer en ville ou dans les fortes accélérations. Avec pour objectif de réduire la consommation et les émissions.

Un moteur atmosphérique vraiment sympa a conduire surtout en boête mécanique. Les faibles débattements et la justesse de l'étagement renforcent indéniablement le plaisir de conduite. Pour ce millésime Mazda dit avoir renforcé l’insonorisation et compenser les vibrations. C’est vrai. C’est une citadine de grande qualité très à l’aise en ville et qui peut vraiment servir de première voiture tant elle est polyvalente.