Road trip en Suède : visite du musée Saab à Trollhättan (vidéo)

McDonald's et Burger King, Olympique Lyonnais et AS Saint-Etienne ou encore PC et Mac, les « meilleurs ennemis » sont légion dans tous les domaines et on en trouve une multitude dans le monde automobile. Et, il y a encore quelques années, la guerre Volvo contre Saab faisait rage, avec deux concepts bien différents de la voiture suédoise. Malheureusement, si le premier semble désormais à l'abri depuis la prise de participation de Geely, le second a connu plus de vies qu'un chat, avec une énième résurrection prévue en 2020 sous le nom de NEVS.

Saab, c'est d'abord des racines aéronautiques que l'on retrouve dans ses modèles sous forme de petites touches, comme par exemple la clé de contact entre les sièges ou encore l'instrumentation que l'on peut éteindre. C'est aussi des modèles mythiques comme la 900 première du nom, en coupé comme en cabriolet, devenue un monument de la pop culture des années 80. C'est aussi une maîtrise très précoce des turbos qui en a fait un des pionniers de la suralimentation.

Et, faisant une pause dans notre road trip consacré à Volvo, c'est cette histoire que nous avons pu parcourir dans le musée officielle de Trollhättan, de la toute première Saab à la toute dernière… pour le moment.