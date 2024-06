Roulez sur un vélo électrique Porsche recouvert d’or à 44 000 $

Caviar, le Maestro de l’Excentricité Luxueuse

Commençons par Caviar. Cette entreprise, bien que se présentant comme internationale, est en réalité basée à Dubaï et trouve ses racines en Russie. Elle s'est forgé une réputation en modifiant des iPhones de manière aussi coûteuse qu’inédite. L’idée étant de transformer des objets populaires en objets uniques et/ou exclusif, selon le nombre de productions. D’ailleurs, ce sont 9 vélos qui seront conçus de la sorte et pas un de plus.

Des iPhones Tesla et Rolex

Caviar s’est surtout fait connaître par la personnalisation d’iPhones, avec, par exemple, une Rolex Daytona en or greffée au dos d'un iPhone. L’entreprise a également conçu une coque en carbone et or avec un panneau solaire, baptisée Tesla.

Et pour les fanboys, le créateur de luxe a créé le Cyberphone, un iPhone inspiré du Tesla Cybertruck.

Le Vélo Électrique Porsche eBike Cross 3e Génération

Pour cette nouvelle création, Caviar a choisi comme base le Porsche eBike Cross de troisième génération, un VTT haute performance réalisé en collaboration avec Rotwild.

Doté d'un cadre en carbone redessiné par le studio Porsche, il est équipé d'un moteur Shimano EP8, d'une transmission Doere XT, et d'une fourche Fox 34 Float Performance de 120 mm de débattement. Un VTT taillé pour performer, qui coûte 10 000 euros avant toute modification.

Caviar Herzog : Un Vélo en Or 18 Carats

Caviar a décidé de transformer ce vélo en une véritable pièce d’orfèvrerie, nommée Caviar Herzog, en hommage aux ducs de Wurtemberg, les anciens souverains de Stuttgart, berceau de Porsche. Ce vélo exclusif est orné de pièces en or 18 carats : le cadre, les jantes, la tige de selle, la cassette, le pédalier et même les maillons de la chaîne. Toutefois, il est peu probable que l’un des neuf exemplaires produits serve réellement à rouler. Ces pièces sont avant tout destinées à la décoration.

Un Cadeau Inattendu

Pour couronner le tout, chaque acheteur de ce vélo de 44 000 $ recevra un iPhone personnalisé par Caviar, un petit plus pour ceux qui aiment allier technologie et luxe.

Les livraisons sont prévues pour début 2025. Reste qu’en dehors de toute considération sur l’intérêt de l’engin, il est dommage de voir une telle configuration faire de la figuration plutôt qu’essuyer les parcours.