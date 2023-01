Route de nuit - Porsche 911 : 60 ans de création

Dans quelques jours, Rétromobile va ouvrir ses portes. Parmi les anniversaires qui seront célébrés, il y aura bien sûr le centenaire des 24 Heures du Mans, mais aussi les soixante ans de la firme Lamborghini et de la Porsche 911.

Icône entre les icônes, la 911 est une des voitures qui a le plus inspiré les artistes. Tandis que BMW a institué le courant des « art cars », une multitude d’initiatives isolées ont porté sur la 911.

L’une des premières réalisations remonte à 1999. Parmi les voitures qui participent à la Supercup cette année-là, on remarque la Porsche 911 rouge de François Lafon. Elle se découvre sous la pointe en « V » d’une fermeture à glissière directement inspirée d’une toile peinte par Peter Klasen en 1970.

En 1998, une Porsche 911 GT2 R très spéciale remporte le Championnat de France FIA entre les mains de Jean-Pierre Jarier. Elle a été décorée, elle aussi, par Peter Klasen. L’artiste a hachuré la caisse de larges bandes blanches et rouges partiellement recouvertes par le trompe-l’œil d’une bâche bleue.

En 1998 toujours, la 911 GT2 engagée au Mans par Elf Haberthur Racing et pilotée par les gentlemen drivers Éric Graham, Jean-Luc Maury-Laribière et Hervé Poulain est décorée par le dessinateur Georges Wolinski. Comme il l’avait déjà fait sur une Lamborghini Diabo SVR, le dessinateur allonge des jeunes femmes lascives, nues et dodues sur la carrosserie. La 911 GT2 ainsi agrémentée terminera la course au 20ème rang.

En septembre 2011, une exposition au musée Porsche montre des œuvres commandées par le collectionneur argentin Jorge Goméz à 19 artistes. Il s’agit de 24 capots de 911 GT2 peints par des artistes sud-américains, notamment Omar Panosetti.

Dans le cadre de Art Basel, à Miami, en décembre 2011, l’artiste new-yorkais Miguel Paredes présente une 911 Speedster peinte par ses soins. L’année suivante, après avoir apposé sa griffe sur une Mini et une Bentley, l’artiste new-yorkais Romano Britto s’attaque à une 991 Cabriolet.

Plus récemment, en 2022, l’artiste sud-africain Nelson Makamo a personnalisé sa Carrera…