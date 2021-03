Route de nuit - Porsche Taycan « Queen of the night », une Art car aux enchères

La berline électrique Porsche suscite un engouement certain à travers la planète. Et comme à l’accoutumée sur les productions de la firme de Stuttgart, le large catalogue des options permet de se mitonner un modèle sur mesures ou presque.

Pour autant, pour qui désire un modèle véritablement unique au monde, il conviendra de s’intéresser à cette art car signée du plasticien américain Richard Philips, élaborée sur base de Taycan 4S.

Cette voiture, qui fait l’objet d’une vente aux enchères en ligne organisée par la maison RM Sotheby’s pour une période courant du 6 au 13 avril, a été re-créée à partir du tableau grand format « Queen of the night », qui fait l’objet d’une reproduction par « covering » de la carrosserie. Un tableau pour lequel Philips lui-même s’était inspiré du travail du peintre Suisse Adolf Dietrich, célèbre pour ses paysages.

L’idée est ici d’établir une harmonie entre la carrosserie et les éléments « naturels » qui composent l’œuvre, avec notamment la représentation de la fleur « reine de la nuit » qui s’enroule autour du pare-choc arrière et bénéficie de l’éclairage du bandeau arrière lumineux. «Sur le plan conceptuel, cette livrée souligne que le design du Taycan est une icône instantanée de la mobilité électrique et de la vitesse », commente l’artiste.

Il se dégage de cette voiture « une image de sérénité et de pureté en harmonie avec le concept de voiture de sport zéro émissions », souligne le critique d’art Gianni Jetzer.

« Contrairement aux futuristes italiens d'il y a plus d'un siècle, qui, fascinés par le rugissement des moteurs à essence, donnaient vie à des images de vitesse, de fumée et de fureur, Phillips imagine une vision encore plus rapide de la mobilité sportive électrifiée du XXIe siècle. Inspiré par la nature, il reflète et intègre les paysages qu'il traverse tout en étant écologiquement durable. »

Précisons que l’œuvre est vendue sans prix de réserve, et que l’intégralité du montant de la vente bénéficiera à l’ONG Suisseculture Sociale visant à soutenir des acteurs du monde culturel dont la situation a été fragilisée par la pandémie de Covid-19. L’acquéreur profitera d’une visite personnalisée de l’usine de Stuttgart où est fabriquée la Taycan.

Parmi les raffinements du modèle qui nous intéresse aujourd’hui, citons les panneaux de seuil de porte éclairés comportant l’inscription « Queen of the night », ainsi que les systèmes lumineux qui projettent au sol la signature de Phillips quand on ouvre la porte.Reste à savoir qui s’en portera acquéreur de cette voiture, et quel usage il en sera fait.

Seule quasi-certitude, il ne s’agira de Maître Poulain, « père » du concept d’Art Car. Celui-ci a toujours considéré que les modèles de route, privés de la dramaturgie que représente la compétition, n’ont aucune histoire à raconter. Mais on n’est pas obligé d’être d’accord avec lui.