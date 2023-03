S’agit-il du futur Porsche Cayenne ?

La planche de bord du nouveau Porsche Cayenne est déjà connue, de façon officielle. En revanche, les lignes extérieures sont passées au travers des mailles du filet et ont fuité sur la toile.

En effet, c’est via les comptes Instagram de cochespias 1 et wilcoblok que l’on découvre à quoi ressemble le prochain Cayenne. À première vue, rien ne semble nouveau, et pourtant. Les optiques avant sont légèrement revues avec une forme moins effilée. Quant à l’arrière, le bandeau lumineux ne possède pas de petit décroché en son centre, comme le modèle actuel.

Alors, s’agit-il du nouveau Cayenne ? Il est encore trop tôt pour l’affirmer, mais ces deux éléments esthétiques sont nouveaux. Pour son SUV star, la marque allemande a décidé d’opérer à des changements techniques plutôt qu’à une refonte complète du modèle. Voilà qui pourrait justifier un look général très proche, à l’image de la découpe des vitres latérales, identique au modèle actuel.

Les ingénieurs ont préféré concentrer leurs efforts sur le futur Macan électrique, dont le lancement aura lieu dans le courant de l’année 2024.

Nouveau à l’intérieur

On sait que c’est à l’intérieur que le Cayenne opère le plus de changements. Tout d’abord, le compte-tours disparaît au profit d’un écran numérique au style proche de celui de la Taycan. Un autre écran prend position face au passager et la commande de boîte migre en haut de la planche de bord.