Voici l'intérieur du nouveau Porsche Cayenne

Avant de découvrir au complet le Porsche Cayenne de quatrième génération d’ici le 18 avril, la marque révèle une partie pour le moins intéressante, la planche de bord. Il n’y a aucun doute, le numérique s’impose à bord.

Le futur chanceux propriétaire fera face à un premier écran de 12,6 pouces. Comme dans la Taycan, il est incurvé et se passe de casquette, ce qui apporte une touche de modernité supplémentaire. Ainsi équipé, l’aiguille du compte-tours semble définitivement abandonnée. Cependant, parmi les sept modes d’affichage, les nostalgiques pourront opter pour celui avec les cinq cadrans. À noter que cet écran pourra être doublé d’un affichage tête haute en option.

Les commandes physiques n’ont pas totalement disparu. Porsche a choisi de les regrouper autour du volant, inspiré de celui de la 911. Ainsi, ce dernier regroupe les commandes d’aides à la conduite et les différents modes au nombre de quatre disponibles de série (Normal, Offroad, Sport et Sport Plus). Détail important, la commande de boîte migre de la console centrale vers le haut de la planche de bord. En revanche, le bouton de démarrage se situe toujours à gauche du volant.

Le déplacement de la commande de boîte a permis de revoir la console centrale, avec notamment davantage de rangements. Les réglages de la climatisation se font bien évidemment via un écran tactile, mais figure en bonne place le bouton du volume de « l’autoradio ».

Au centre, l’écran reste de taille identique avec 12,3 pouces, mais le système d’infodivertissement reçoit l’assistant vocal Siri. Les autres évolutions technologiques ne sont pas encore communiquées. En revanche, Porsche indique un espace, dédié à la recharge par induction du smartphone, réfrigéré ! Le but est de recharger au plus vite votre appareil avec une puissance de 15 Watts.

Enfin, le dernier élément distinctif de ce nouveau Cayenne est l’écran disposé face au passager. D’une taille de 10,9 pouces, il permet de suivre la navigation, d’utiliser différents services multimédia ou encore de regarder un film en streaming.

Le futur Cayenne en filigrane

En plus des différentes images de l'intérieur fournies par Porsche, un dessin donne un aperçu du prochain Cayenne. On peut remarquer que le bandeau lumineux est toujours de la partie et que la découpe des vitres latérales est bien dans le style de la marque. Il ne reste plus que quelques jours avant de le découvrir en détail.