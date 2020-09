Salon de l'auto Caradisiac. Le stand Ford : priorité SUV

Sur le stand Ford prennent place quatre modèles du constructeur américain. Certains sont bien connus, comme la Fiesta ou la Focus, ou encore le Kuga. D'autres sont un peu plus récents, comme le nouveau Puma.

Le stand Ford en direct du salon de l'auto Caradisiac 2020

L'intérêt de certains ? Proposer des versions hybrides ou hybrides rechargeables. Seul artifice d'ailleurs qui permet à Ford de proposer à la vente son Explorer, qui sans cela serait affublé d'un malus très dissuasif.

La Fiesta : outsider de choc

En bref Commercialisée en juillet 2017 Citadine polyvalente De 75 à 200 ch À partir de 14 500 €

Elle en est à sa sixième génération, la citadine polyvalente de Ford. Et elle a bien évolué depuis 1976 et la sortie de la première génération. Désormais, elle se pose en référence en termes d'équipements high-tech et de gadget, tout comme au niveau de la connectivité, aux côtés de la Volkswagen Polo. Des équipements qui prennent place dans un habitacle de bonne qualité

Mais elle n'est pas en reste lorsque l'on parle de prestations routières. Fidèle à la tradition Ford, elle offre un châssis très efficace, qui combine de belle façon un niveau de confort très satisfaisant, mais aussi un dynamisme de conduite bien réelle. Bien sûr, les plus petits moteurs 1.1 75 ch et 1.0 Ecoboost 95 ch ne sont pas ceux qui mettront ce châssis en péril. Mais on commence déjà à s'amuser avec le 1.0 Ecoboost en version 125 ou 140 ch.

Et il existe toujours la puissante version ST, forte de 200 ch, qui est considérée comme une des petites sportives les plus efficaces du marché, pour un prix très raisonnable.

La Fiesta existe aussi, depuis cette génération, en carrosserie "Active", qui en adoptant une garde au sol surélevée, des protections de carrosserie et des barres de toit, représente la version baroudeuse.

La Focus : une compacte aboutie

En bref Commercialisée en juillet 2018 Berline compacte De 85 à 280 ch À partir de 20 800 €

La focus est un peu plus "jeune" que la Fiesta, certes, avec une première génération apparue en 1998. Mais elle n'est pas moins connue. Rivale des Renault Mégane, Peugeot 308 et Citroën C4 en France, Volkswagen Golf, Opel Astra ou Kia Ceed au niveau européen, elle est un redoutable outsider sur le marché français.

Cette quatrième génération, sur nos routes depuis plus de deux ans, a décidé de tout miser sur le high-tech. Elle fait le plein d'équipement de confort et d'aides à la conduite haut de gamme comme une conduite autonome de niveau 2, ou des feux à LED intelligents, qui orientent leur faisceau de façon prédictive en utilisant les infos du GPS et les images de la caméra qui lit la route. Inédit dans le segment.

Par contre, ceux qui se souviennent des châssis très incisifs de la Focus et de sa direction directe et informative en seront pour leurs frais. Cette dernière génération devient plus confortable, plus neutre de comportement. Pas moins efficace, mais moins fun à conduire. Elle rentre dans le rang, et ne procure pas plus de frisson qu'une Golf. Une nouvelle orientation qui ne devrait pourtant pas la priver de clients.

Tout simplement parce que son offre de moteurs est pléthorique (essence de 85 à 182 ch, diesel de 95 à 150 ch), qu'elle dispose toujours d'une version ST de 280 ch, qui elle, se révèle amusante, mais surtout qu'elle est la compacte au meilleur rapport prix/équipement/prestations du marché.

Terminons par la plastique. L'extérieur est assez passe-partout, mais suffisamment sculpté pour ne pas être fade, tandis que l'habitacle est bien fini, mais très classique, avec par exemple une bonne ergonomie et des commandes séparées pour la climatisation.

Le Puma : SUV urbain dynamique

En bref Commercialisé en janvier 2020 SUV urbain De 120 à 155 ch À partir de 22 900 €

La première génération de Puma était un petit coupé citadin à tendance sportive. Mais cette seconde génération, sortie 17 ans après l'arrêt de la première, change du tout au tout. C'est simple, seul le nom reste. Mais on a désormais affaire à un SUV urbain, concurrents des Renault Captur, Peuget 2008 et autres Volkswagen T-Roc ou Fiat 500X.

Basé sur une plateforme de Fiesta, il en reprend certaines des mécaniques, mais y ajoute une hybridation, avec le moteur 1.0 Ecoboost 125 et 155 ch. De quoi réduire la consommation et les émissions, et rester neutre au malus.

Sur la route, contrairement à la Focus, le Puma respecte la tradition Ford. Il est très dynamique, et devient la référence en termes d'efficacité routière, devant même un Peugeot 2008. C'est dire.

Il hérite également, comme tous les nouveaux modèles Ford, d'une panoplie d'équipement de connectivité et technologiques, qui le situent dans le haut du panier de la catégorie. Cela sans exploser au niveau des tarifs, puisqu'il reste le meilleur en rapport prix/équipement. Décidément, une (bonne) habitude chez Ford.

Il pourra juste décevoir un peu en reprenant telle quelle ou presque la planche de bord de la petite Fiesta. Mais il se rattrape avec des aspects pratiques nombreux et un bon volume de coffre.

Le Kuga : électrifié

En bref Commercialisé en octobre 2019 SUV compact De 120 à 225 ch À partir de 28 100 €

Le Kuga se situe dans la gamme au-dessus du Puma. C'est le SUV compact, concurrent des Peugeot 3008, Renault Kadjar, Citroën C5 Aircross, mais aussi Volkswagen Tiguan ou Opel Grandland X.

Comme le 3008 ou le Grandland X, il adopte pour cette 3e génération des motorisations plus vertueuses, dont un hybride diesel/électrique, mais surtout une version hybride rechargeable, à base de 4 cylindres 2.5 essence et moteur électrique, qui permet d'annoncer 225 ch mais des émissions de CO2 de 32 grammes par km. Et une autonomie sur batterie de 56 km.

Par ailleurs, diesel 120 ch et 190 ch (1.5 EcoBLue et 2.0 Ecoblue), et essence 120 et 150 ch (1.5 Ecoboost) sont au programme.

Comme le plus petit Puma, le Kuga est fort agréable à mener sur route, grâce à un dynamisme qui ravira les amateurs de conduite rapide. Il prend peu de roulis, et se retrouve même un peu trop ferme et trépidant avec les grosses jantes de 19 pouces des finitions hautes ST Line.

Côté look, il peut soit provoquer le coup de cœur, soit carrément déplaire, avec sa face avant un peu particulière. On dirait en fait simplement une Focus étirée vers le haut et surélevée. À l’intérieur, ce n'est pas le gros fun, mais c'est bien réalisé. Et l'habitabilité est bonne, profitant en plus d'une banquette coulissante, qui permet de moduler volume de coffre et espace aux jambes.

