Salon de l'auto Caradisiac - Le stand Porsche : équipe gagnante

Fondée à l'aube des années 30, Porsche a en fait vécu deux naissances. La seconde, elle intervient au début des années 2000, quand la marque lance son premier Cayenne. La première Porsche à 5 portes, et le premier SUV dans un marché alors quasiment dépourvu de ce type de carrosserie. Bingo : le Cayenne sauve Porsche, qui peut ainsi poursuivre ses modèles phares en parallèle, mais aussi en lancer d'autres : Cayman, notamment, puis Panamera, Macan, et plus récemment Taycan.

Porsche Cayenne : c'est pas le bagne

En bref Commercialisation 2017 De 340 à 680 ch A partir de 78 657 €

S'il ne fallait donc retenir qu'une auto de l'histoire de Porsche, ce serait le Cayenne. Le SUV, lancé en 2002, a non seulement sauvé Porsche, mais il a aussi rencontré un succès inattendu sur le long terme. Renouvelé en 2017 avec une troisième génération, le Cayenne conserve ce qui a fait son succès : une grande qualité de fabrication, un large choix de moteurs et versions, de l'espace à bord et un comportement de haute volée. Malgré son poids conséquent, le Cayenne est le choix idéal de nombreuses (riches) familles. Et puis pour ceux qui voudraient plus qu'une simple voiture familiale, il est possible d'aller jusqu'à 680 ch sur une inédite version hybride rechargeable Turbo S-E Hybrid.

Porsche Boxster GTS : concentré de plaisir

En bref Commercialisation : 2020 400 ch A partir de 86 660 €

L'arrivée des "718" chez Porsche avait été l'occasion d'introduire le quatre cylindres comme moteur unique sous le capot arrière des Boxster et Cayman. Un scandale pour les plus puristes des "Porschistes", mais encore une fois, Porsche semble avoir vu juste puisque les ventes des deux se portent plutôt bien.

Mais comment oublier les précédentes générations de Cayman et Boxster au six cylindres atmosphérique ? Porsche a fait un véritable cadeau à ses clients en lançant, en début d'année, le nouveau Boxster GTS. Reprenant la base du 718 Boxster, le GTS troque le quatre cylindres 2.0 turbo contre un six cylindres 4.0 de 400 ch. Deux salles, deux ambiances donc, mais la cerise sur le gâteau est la faible inflation par rapport au Boxster GTS en quatre cylindres. La nouvelle version est affichée à partir de 86 660 €, soit 4000 € de plus que la plus petite GTS. Une somme, certes, mais le gain de puissance, d'onctuosité et de cylindrée est tout simplement gigantesque. A prendre, avant que l'espèce ne disparaisse.

Porsche Macan : de la bonne came

En bref Restylage 2019 de 245 à 440 ch A partir de 61 460 €

Si Porsche renouvelle certains modèles sur la base de six ans de carrière maximum, le Macan, lui, prend son temps. Il faut dire que Porsche n'est guère bousculé par le temps : le Macan est le best-seller du constructeur à travers le monde. Si on cumule ses ventes avec le Cayenne, les ventes de SUV représentent environ 40 % du total mondial de Porsche.

Du coup, Porsche peut se permettre de faire durer le plaisir avec un Macan qui n'a été que la confirmation du Cayenne, dans un format plus court et à des tarifs plus accessibles.

Problème pour le Macan : il a subi un restylage l'année dernière, mais Porsche a décidé de supprimer les motorisations diesels, qui représentaient pourtant une grosse partie des ventes sur certains marchés. Et vu que le Macan repose sur une plateforme qui a pris de l'âge, il n'était pas possible de le faire passer à l'hybride. Du coup, le Macan se contente désormais de motorisations essence uniquement. En attendant le Macan électrique, qui débarquera prochainement, et qui devrait être vendu en parallèle de l'actuel Macan thermique.

Porsche Taycan : futur proche

En bref Commercialisation 2020 A partir de 108 632 €

La révolution du "futur proche" de Porsche passe par la Taycan, la première voiture 100 % électrique du constructeur allemand. Pourquoi "futur proche" ? Tout simplement parce que la plupart des marques se mettent désormais à la mobilité électrique. Certaines massivement, comme Tesla, et d'autres en pointillé, comme Porsche, qui débute son aventure électrique par un modèle élitiste et réservé à une certaine clientèle.

Qui n'est d'ailleurs pas forcément celle de la Tesla Model S, la concurrente directe désignée de l'allemande. Si la Tesla séduit aussi bien des familles que des professionnels (chauffeurs taxi, notamment), la Taycan devrait avant tout s'adresser à des acheteurs qui mettent le plaisir de conduite au centre de leur préoccupation. Les quatre places sont un bonus non négligeable, évidemment, pour la Taycan qui aura toutefois fort à faire : à plus de 108 000 € le ticket d'entrée (sans les options), il ne faudra pas se rater pour convaincre.

