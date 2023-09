En direct du salon de Munich 2023 - Renault Rafale, un vent pas si nouveau

Chez Renault, la grosse nouveauté du salon de l’automobile de Munich 2023 est évidemment le Scenic E-Tech, passé du statut de monospace compact à celui de SUV 100% électrique. Mais la marque au losange y expose aussi le Rafale que nous avions déjà pu découvrir lors du dernier salon de l’aéronautique du Bourget. Un nouveau modèle important lui aussi puisqu’il incarne désormais le haut de gamme du constructeur au losange : après la disparition des berlines et de l’ancien Espace, il joue donc les porte-étendards et prend la forme d’un SUV « façon coupé ».

Ironie de l’histoire, ce nouveau SUV dont le nom a déjà fait couler un peu d’encre rappelle un peu les codes de design de chez Peugeot. Le nouveau directeur du design de Renault, Gilles Vidal, vient justement de la marque au lion et le futur Peugeot 3008 de troisième génération affichera lui aussi un profil « façon coupé » (mais avec un positionnement moins haut de gamme que celui du Rafale).

Un Austral de luxe

Reprenant la plateforme du SUV Austral, le Rafale conserve sa planche de bord avec la grande et efficace tablette tactile de 9,3 pouces et ses fameux services connectés Google, avec quelques améliorations de l’interface comme nous l’avions déjà détaillé lors de notre présentation du modèle. La sellerie bénéficie d’un traitement plus luxueux que celle de l’Austral et les places arrière restent très spacieuses malgré la ligne de toit fuyante. Il y a aussi un coffre raisonnablement généreux avec 530 litres.

Hybride et hybride rechargeable

Sous le capot, le Rafale se contente pour l’instant d’une motorisation hybride simple de 200 chevaux reprise de l’Austral et de l’Espace. Mais il inaugurera dans un second temps un groupe motopropulseur rechargeable de 300 chevaux dont le bloc thermique sera épaulé par un moteur électrique entraînant les roues arrière (pour en faire une transmission intégrale). Côté châssis enfin, le Rafale promet un dynamisme supérieur par rapport à l’Austral grâce à des voies et des pneus élargis (en plus des roues arrière directrices).

L’instant Caradisiac

Sur le stand Renault à Munich, la star c’est vraiment le Scénic. Le Rafale n’est exposé qu’en un seul exemplaire à côté. Et c’est rigolo de constater à quel point tous les observateurs entendus à proximité lui trouvent un air de Peugeot.