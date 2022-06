Scoop - Futur Hyundai Kona : prêt pour 2023.

Le nouveau Hyundai Kona est toujours en période de test en attendant sa commercialisation qui est prévue pour l’année prochaine. Sur les routes, il voisine avec un Volkswagen T-Roc et l’on peut espérer que la marque coréenne prenne exemple sur le modèle Volkswagen et que le Hyundai Kona modifie sa présentation intérieure pour afficher un peu plus de gaieté. On sait déjà qu’un large écran multimédia trônera en bonne place et qu’il pourrait être associé à un écran numérique pour l’instrumentation.

En ce qui concerne le style du futur modèle, il devrait être aussi original que l’actuel avec des projecteurs à double étage à l’avant et des feux à double étage à l’arrière. C’est en tout cas ce que laissent entrevoir les prototypes malgré leur camouflage. On devine également la bande lumineuse qui court tout au long du capot. Elle ressemble à celle du Hyundai Staria, sorte de minibus du futur déjà commercialisé en Allemagne avec un moteur diesel. Hyundai envisagerait de le lancer chez nous en 2024, mais avec un moteur électrique de manière à marcher sur les platebandes d’un autre modèle de chez Volkswagen, le Volkswagen ID.Buzz.

Le nouveau Hyundai Kona devrait être légèrement plus long et dépasser les 4,30 mètres. Son habitacle devrait être spacieux grâce à un empattement allongé, le modèle actuel avec 4,20 m de long étant déjà un bon élève compte tenu de sa taille. Quant au volume de coffre, l’actuel Kona affichant 374 litres, le nouveau venu fera sans doute mieux.

Sous le capot de ce modèle, on ne trouvera que des motorisations électrifiées. Le nouveau Hyundai Kona fera l’impasse sur le diesel et disposera de motorisations essence à hybridation légère 48V, de l’hybride, de l’hybride rechargeable et bien entendu du 100 % électrique. Il devrait pouvoir toujours être disponible avec une transmission intégrale.