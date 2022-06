Scoop - Future Audi A6 e-tron : elle est en route !

Le prototype A6 e-tron présenté lors du Salon de Shanghai 2021 n’avait laissé aucun doute sur le fait qu’il y avait de l’électricité dans l’air chez Audi. Dans les Alpes, les ingénieurs et essayeurs de la marque aux anneaux poursuivent leurs essais de mise au point avec des berlines Audi A6 e-tron mais aussi avec le futur SUV Audi Q6 e-tron.

Par rapport au prototype de Shanghai et malgré les camouflages, on se rend compte que si la forme est globalement la même, la future A6 e-tron devrait afficher des éléments de style différents, comme cette double rangée de phares que le proto ne possédait pas. Même chose pour la calandre qui devrait être un peu moins imposante. Quoi qu’il en soit, l’Audi A6 e-tron devrait devenir la concurrente de la Mercedes EQE affichant un gabarit similaire de 5 mètres de long. Au chapitre des rivales de cette auto ajoutons la Tesla Model S et la BMW i4.

Le virage électrique va s’effectuer en plusieurs temps chez Audi, d’abord une gamme d’électriques cohabitera avec les thermiques, ainsi l'Audi A6 actuelle va rester au catalogue, puis en 2026 toutes les nouveautés de la marque premium de Volkswagen seront 100 % électriques. Ensuite, en 2033, la marque cessera de produire des voitures à essence ou diesel, même si sur certains marchés (la Chine par exemple), une production locale pourrait se poursuivre après cette année 2033.

Pour disposer de véhicules électriques performants et réduire les coûts au maximum, Audi s’est allié avec Porsche pour concevoir la plateforme PPE (Premium Plateform Electric) que se partageront les deux constructeurs (chez Porsche c’est le Macan électrique qui va y avoir droit). Pour animer l’A6 e-tron il y aura des batteries de fortes capacités (on parle de 83 et 100 kWh), on pourra choisir des versions à deux et quatre roues motrices (un ou deux électromoteurs) et bénéficier d’une autonomie proche des 600 km.

Nous devrions en savoir plus sur cette Audi A6 e-tron vers la fin de l’année lorsque la marque aux anneaux se décidera à la présenter. Pour le modèle break Audi A6 Avant e-tron, il faudra sans doute patienter quelques mois supplémentaires.