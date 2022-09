Scoop - Porsche 718 Boxster Spyder RS : proche du lancement

La Porsche 718 Boxster Spyder RS poursuit ses essais sur le circuit allemand du Nürburgring. À cette occasion on peut distinguer ce qui distinguera cette version RS, du Spyder « normal ». Tout d'abord on trouve un bouclier avant modifié avec une lame inférieure imposante et de grandes dérives latérales. Qaunt aux prises d’air de type Naca sur le capot, elles renforcent la sportivité du modèle et permettront un meilleur refroidissement des freins.

Les autres modifications par rapport au Spyder actuel sont les grandes ouïes de débourrage au-dessus des ailes afin de réduire la surpression produite par la rotation des roues et augmenter la déportance sur l’essieu avant et les écrous de roues au nombre de cinq sont remplacés par un écrou central comme sur la Porsche Cayman GT4 RS. Autres changements qui sont visibles sur les photos : le becquet arrière plus imposantt, l'extracteur arrière différent, les écopes de refroidissement devant les ailes arrière plus grandes et les ouïes de refroidissement proéminentes de chaque côté du couvre-capote.

Cette version est équipée de sièges baquets marqués Weissach RS, seront-ils de série ou proposés dans un pack Weissach, impossible à le savoir pour le moment. L'autre interrogation concerne le moteur, il se dit que ce serait le moteur équipant la Porsche Cayman GT4 RS qui arriverait sur le 718 Boxster Spyder RS. Il s’agit du flat-6 de la Porsche GT3, un bloc de 4 litres de cylindrée qui développe 500 ch et 540 Nm de couple. Par rapport au 420 ch du Spyder, il y aura une belle différence de puissance.