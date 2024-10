Septembre noir pour le marché entreprise

Après le sévère décrochage du mois d’août (- 22,53 %), le marché attendait beaucoup de la rentrée. Avec un nombre de jours ouvrés (21 J) comparables à 2023, les observateurs se voulaient rassérénés. Douche froide. Le marché demeure en berne.

Le mois de septembre affiche un nouveau recul à -15,45 % (63 717 VP + VUL) et confirme la crise du marché entreprise selon l’Arval Mobility Observatory. Le repli du marché entreprise est pire que le marché automobile national (-11,8 % à 166 939 VP + VUL). Dans le détail, la baisse des immatriculations VP ( -14,9 %, 42 277 unités) est moins marquée que celle des VUL (-16,49 % avec 21 440 unités).

Électriques et hybrides en progression

Par motorisation, après un été en dents de scie (-23,56 % en juin, +6 % en juillet et –11,98 % en août), les modèles full électrique reprennent des couleurs avec une croissance de +9,43 % en septembre. (8 668 VP + VUL) grâce à la forte progression des ventes des VP (+13,41 %).

Les hybrides simples, continuent quant à eux de cartonner avec un nouveau bond des immatriculations de +52,17 % (17 465 VP + VUL), au détriment de l’essence qui chute de -39,79 % à 11 882 VP + VUL. Nouveau plongeon enfin pour les PHEV, dont les immatriculations reculent de -36,31 % en septembre à 5 110 VP + VUL.

Sur le mois, l’ensemble des véhicules électrifiés repasse la barre des 20 % (à 21,62 %) des immatriculations (VP+ VUL) et frôle les 30 % en ne comptant que les VP (28 %).

Au total, les parts de marché des différentes énergies fin septembre (VP + VUL inclus) se répartissent ainsi : 36,19 % pour les hybrides (8 % PHEV et 27,41 % hybrides simples), 31,02 % pour le diesel , 18,75 % pour l’essence et 13,6 % pour l’électrique. Sur le segment des VP l’hybride représente plus de la moitié du marché entreprise avec 51,98 % des parts (12,02 % pour les rechargeables et 38,89 % pour les hybrides simples). À noter également que le diesel représente désormais moins de 1 VP sur 10 en entreprise.

Neuf mois compliqués

Après dans le rouge en août, le marché entreprise sombre un peu plus en septembre. Il évolue sur neuf mois en repli de - 2,63 % à 580 058 immatriculations VP + VUL, malgré un jour ouvré de plus par rapport à 2023.

Depuis le début de l’année la croissance du marché entreprise repose toujours sur les VUL, dont les immatriculations demeurent dans le vert à +5,34 % (218 916 unités). Côté VP, en revanche, le repli s’accentue à - 6,90 % (361 142 unités).

Côté énergies, les véhicules électrifiés restent stables à 19,8 % de part de marché en entreprise (124 869 VP + VUL). Les 100 % électriques demeurent en croissance (+2,48 % à 64 801 VP + VUL), tandis que la chute s’amplifie en revanche pour les hybrides rechargeables (-10,5 % à 50 068 VP + VUL).

Au total, les parts de marché des différentes énergies ressortent sur neuf mois (VP + VUL inclus) à 30,46 % pour les hybrides (dont 8,68 % pour les hybrides rechargeables et 20,57 % pour les hybrides simples), 36,06 % pour le diesel , 21,36 % pour l’essence et 11,17 % pour l’électrique.

Si l’on prend en compte uniquement le segment des VP, les parts de marché s’établissent à 46,68 % pour les hybrides (dont 13,8 % pour les hybrides rechargeables et 31,02 % pour les hybrides simples), 26,93 % pour l’essence, 12,57 % pour le Diesel et 13,19 % pour l’électrique.