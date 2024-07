Break diesel traditionnel, la Skoda Superb Combi TDI a-t-elle encore son mot à dire ?

La concurrence : rivalité familiale

Parmi les grands breaks diesels non premiums, la Skoda ne rencontre guère sur sa route que sa cousine de Wolfsburg, la Volkswagen Passat TDI Life Plus. Quasi-identique d’un point de vue technique, elle débute à 51 390 €, soit 1 410 € supplémentaires. Les discussions avec le concessionnaire vont être âpres ! Si on est prêt à sacrifier du volume, on peut lorgner du côté de premiums comme la BMW 318d Touring (150 ch, dès 52 000 €), plus rapide, pas franchement moins bien équipée et dotée d’une lunette arrière ouvrante bien pratique.

À retenir : trop chère face à l’essence

Le succès aidant, on a pris la grosse tête chez Skoda côté prix : à près de 50 000 €, la Superb Combi TDI se rapproche dangereusement de la plus huppée Volkswagen Passat aux prestations très proches. Et ces prestations sont excellentes. On dispose ici d’un break extrêmement spacieux, doté d’un coffre immense, pratique, bien équipé, confortable, très sûr dynamiquement, agréable à conduire et peu gourmand. Toutefois, il plaira surtout à ceux qui ont besoin d’un moteur au couple important pour tracter de lourdes charges. Pourquoi ? Parce que la version 1.5 TSI, tractant certes 300 kg de moins, consomme à peine plus et coûte 3 500 € de moins, un écart impossible à amortir avec la version diesel, par ailleurs affublée d’une vignette Crit’air 2 (1 pour la TSI) synonyme de potentielles restrictions de circulation.

Caradisiac a aimé

Le coffre immense

Les aspects pratiques

La belle habitabilité

L’équipement riche

Le confort

Le comportement routier

L’agrément de conduite

La finition

Caradisiac n'a pas aimé

Le moteur sonore à froid

Les aides à la conduite parfois agaçantes

La consommation concurrencée par celle de la TSI

Le prix trop élevé face à la TSI