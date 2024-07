Break diesel traditionnel, la Skoda Superb Combi TDI a-t-elle encore son mot à dire ?

La Superb Combi TDI est disponible, en deux niveaux de finition. Le premier, le Selection, dès 49 970 €, s’avère déjà bien fourni. En effet, de série, il comprend la clim auto à trois zones, les projecteurs à LED, l’écran central de 12,9 pouces comprenant un GPS, la sono à 8 HP, le Digital Cockpit, la caméra de recul alliée aux radars de stationnement, les aides à la conduite comprenant un centrage sur la voie, la réplication de smartphone Carplay/Android Auto alliée à une recharge par induction, les sièges chauffants et massants, les vitres surteintées et… l’essuie-glace arrière.

La Laurin&Klement, dès 58 820 € (ouille…), ajoute les projecteurs matriciels à LED, la sellerie cuir à réglages électriques, le vitrage latéral acoustique, la hi-fi Canton à 14 HP, le hayon électrique allié à une ouverture commandée par le pied, l’amortissement piloté DCC Pro, les jantes spécifiques de 18 pouces minimum, l’alarme, l’accès sans clé, les appuie-tête arrière aviation, les filets dans le coffre voire la décoration plus chic, à l’intérieur comme à l’extérieur.

Le point techno

En série, la version Laurin&Klement dispose des amortisseurs pilotés DCC Pro. Fournis par KYB, ils comportent deux valves, une pour la compression, l’autre pour la détente, et chacune est contrôlée par un solénoïde. Suivant le mode de conduite choisi et la situation dans laquelle se trouve la voiture, les solénoïdes agissent pour modifier en permanence la pression interne des deux tubes de façon indépendante, et ainsi, ajuster au mieux l’amortissement. On retrouve ces éléments sur les VW Passat, Tiguan et Skoda Kodiaq de dernière génération.