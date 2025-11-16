Slovénie : Quand la « 4L » du président adjugée 60 000 euros fédère à terme 275 000 euros de dons contre le cancer

Entre Renault et la Slovénie, c'est une longue histoire, un partenariat de 50 ans. Dans le pays, on fabrique en effet des modèles du constructeur français depuis les années 70. Sur les chaînes d’assemblage de l’usine Revoz (Renault Group) située à Novo Mesto ont défilé parmi d'autres la R12, la R16, la R5 et la Supercinq, puis la Clio et la Twingo, d’ailleurs toujours fabriquée sur place.

Mais la première de toutes sur les lignes de production de Revoz, ce fut en réalité la R4, la fameuse « 4 L », l'une de celles qui deviendra au début 80 une ambassadrice du célèbre slogan « Des voitures à vivre ». Plus de 570 000 exemplaires de cette citadine polyvalente (sur les 8 millions d’unités assemblées en France et à l’international) ont été fabriqués ici entre 1972 et 1992, à la fois pour le marché régional et pour l’export.

La R4, la plus slovène des voitures françaises

Cet ancrage industriel en ex-Yougoslavie, à la frontière de la Croatie, de l'Italie, de l'Autriche et de la Hongrie, dans ce petit pays de montagnes et de lacs qui ne compte que 2 millions d’habitants, a naturellement contribué à faire de l’égérie Renault lancée dans l’hexagone dès 1961 un véhicule presque aussi populaire en Slovénie qu’en France.

En février 2023, trois décennies après l’arrêt local de sa production, la Renault 4, spécimen simple et fonctionnel aux vertus familiales et utilitaires, apprécié des particuliers autant que des administrations et des flottes d'entreprises, retrouve soudain une seconde jeunesse lors d'un événement organisé à Vransko.

Cette commune de 2000 âmes située à 50 km au nord-est de la capitale Ljubljana accueille ce mois-là une vente aux enchères exceptionnelle. Une vente caritative dont le produit est intégralement destiné à soutenir l'Institut national du Ruban d'Or et l’Hôpital général Slovenj Gradec dans la prise en charge des enfants atteints d’un cancer.

La 4L de Borut Pahor aux enchères

Parmi les objets mis en vente, figure une étonnante Renault 4 beige immatriculée GO F1-763. C’est un millésime de 1991, une R4 GTL avec 95 000 km au compteur, avec un moteur en bon état et une carrosserie relativement impeccable.

Son propriétaire n’est pas un inconnu, loin de là, puisqu’il s’agit de Borut Pahor, l’ancien chef de l’Etat, personnalité politique ultra geek et people, fan de réseaux sociaux que la toile surnomme avec ironie « le président Instagram ». Entré en politique en 1993, deux ans après l’indépendance de son pays, le socio-démocrate a d’abord été député européen. Il a par la suite dirigé l’Assemblé nationale, avant d'être nommé Premier ministre puis d'être élu Président de la Slovénie (de 2012 à 2022).

Ce samedi 18 février 2023, une foule de curieux et un parterre d’enchérisseurs avertis a ainsi convergé spontanément de toute la Slovénie vers Vransko pour assister à la vente de la « 4 L présidentielle » dans laquelle Pahor, jusqu'alors, avait l'habitude de poser régulièrement pour les photographes.

La mascotte d'une campagne solidaire

A l’issue d’un rassemblement animé et d’enchères passionnées, la R4 a finalement été adjugée pour un montant inattendu de 60 000 euros. Une somme évidemment à cent lieues des 4 000 à 8000 euros (en moyenne) qui la valorisent d'ordinaire sur le marché de l’occasion.

Mais le tour de force ne s’est pas arrêté là. Suite à la vente aux enchères, l’acquéreur, l’homme d’affaires Aleksandar Fratar, a en effet choisi de prolonger la manifestation initiale. Il a aussitôt mis sur pied une sorte de « second round » qui s'est achevé deux mois plus tard, en avril 2023, dans sa ville de Dravograd.

Cette seconde campagne solidaire a pris la forme d’un appel aux dons grand public par l'intermédiaire de la Croix-Rouge, avec la « 4 L » («Katrca» en Slovène) fraîchement acquise jouant les communicantes en chef sur une estrade, enrubannée comme un cadeau.

Cette opération coordonnée en lien étroit avec Borut Pahor s’est terminée en apothéose. Elle a permis de collecter la somme totale de 275 000 euros auprès de 5200 donneurs. De quoi servir la bonne cause d’une part, et d’autre part, d’ériger durablement la Renault 4 au rang de voiture de collection étrangère très chère au coeur des Slovènes.