Stelvio, le guide d'achat de l'Alfa Romeo la plus vendue en 2020 - Salon de l'auto Caradisiac

Le Stelvio est l'unique représentant de la marque italienne à l'occasion du premier salon Caradisiac organisé dans le Cotentin, dans le spectaculaire hangar à ballons dirigeables d'Ecausseville. Pour Alfa Romeo, le Stelvio, que nous avions essayé à sa sortie, n’est pas une simple voiture. Le SUV est né pour relancer les ventes d’Alfa Romeo en 2017 et depuis il tient à lui seul la marque à bout de bras. Car les temps sont durs pour la firme italienne. Les ventes chutent, la gamme est réduite à trois véhicules et le rapprochement avec le groupe PSA tarde à se mettre en place. En 2019, les ventes ont reculé de 17 %. En Europe, à peine 30 000 exemplaires de Stevio ont trouvé acquéreur, quand des concurrents comme le Mercedes GLC se vendent à plus de 110 000 exemplaires sur la même période.

Le Stelvio a bâti sa réputation d’abord sur son physique et ensuite sur le plaisir de conduite qu’il distille. Alors pas question de toucher à cette ligne si séduisante à l’occasion du restylage intervenu en 2019. Les rares évolutions concernent l’intérieur. Alfa a revu sa copie en matière de qualité, et c’est tant mieux. Le retard pris par la marque en matière de technologie embarquée est en partie comblée avec l’arrivée d’une nouvelle interface multimédia compatible Android et Carplay et de nouveaux services connectés. Malgré tout, le transalpin n’est pas encore au niveau de ses concurrents allemands. L'espace aux places arrière est correct pour deux adultes et le volume de coffre (525 litres) dans la bonne moyenne du segment.



dailymotion

Le Stelvio est sans conteste le modèle le plus sportif de son segment, celui des SUV premium. Alfa a réuni tous les éléments techniques pour favoriser le dynamisme : un centre de gravité bas, des voies larges, une transmission intégrale, un différentiel arrière et des suspensions actives font partie du « package » des versions haut de gamme. Force est de constater que le résultat est payant, tant l’italien fait preuve de tempérament. Ses mécaniques essence sont en majorité pénalisées par le malus écologique et notamment la méchante version Quadrifoglio Verde de 510 ch que nous avons eu l’occasion de tester sur plus de 3 000 km à l’occasion de notre roadtrip en Italie.

Tous nos essais d’Alfa Romeo Stelvio

Essai vidéo - Alfa Romeo Stelvio 2020 : du mieux

Alfa Romeo met à jour son modèle phare. À défaut de proposer un vrai restylage de mi-carrière, le Stelvio millésime 2020 corrige ses principaux défauts. Suffisant pour redonner du souffle à ses ventes ? Réponse au volant de la version 2.2 diesel de 190 ch.

Essai longue durée - 3 000 km en Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Q4 : le charme discret de la provocation

Inventer le SUV de grand tourisme… L’idée était incongrue et pourtant Alfa Romeo l’a concrétisée pour faire son entrée sur le segment vedette du marché. Et avec quel panache ! En version Quadrifoglio Q4, la Stelvio collectionne les superlatifs.

Essai vidéo - Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio : le trèfle du bonheur

Comme BMW ou Audi, Alfa Romeo véhicule une image sportive. Le constructeur italien étoffe sa gamme de modèles sportifs. Après la 4C, la Giulia Quadrifoglio, voici maintenant le Stelvio Quadrifoglio fort de 510 ch et capable d’atteindre les 283 km/h en vitesse de pointe.

Essai - Alfa Romeo Stelvio 2.2 180 : le latin lover

Premier SUV de l'histoire d'Alfa Romeo, le Stelvio débarque au milieu des stars premium allemandes bien établies, avec son charme latin indéniable. Notre premier essai de la version diesel 210 ch a démontré qu'il pouvait leur faire du tort. Moins chère, cette version 180 ch est-elle également recommandable ?

Essai vidéo - Alfa Romeo Stelvio : veni, vidi, vici

Alfa Romeo fait son entrée sur le marché des SUV premium avec le Stelvio. La firme de Milan revendique avoir conçu le modèle le plus dynamique de sa catégorie. Nous sommes allés le vérifier dans les Alpes italiennes au volant de la version diesel de 210 ch.

Tous nos comparatifs d'Alfa Romeo Stelvio

Comparatif vidéo - Alfa Romeo Stelvio vs Land Rover Velar : le feu et la glace

Le marché des SUV de luxe est dominé par les constructeurs allemands. Si vous souhaitez rouler autrement, Alfa Romeo et Land Rover proposent des modèles au caractère bien trempé. Stelvio contre Velar, c’est l’affiche d’aujourd’hui.

Comparatif vidéo - Alfa Romeo Stelvio vs Audi Q5 : domination en question

Alfa Romeo est actuellement en plein renouveau. Après la berline Giulia, voici maintenant le premier SUV de la marque italienne : le Stelvio. Après un premier essai convaincant, il affronte aujourd’hui la référence de la catégorie, l’Audi Q5, qui vient tout juste d’être renouvelé. Alors l’italien va-t-il réussir à faire de l’ombre à l'allemand ?

Toutes nos vidéos

Essai vidéo - Alfa Romeo Stelvio : veni, vidi, vici

Comparatif vidéo - Alfa Romeo Stelvio vs Audi Q5 : domination en question

Essai vidéo - Alfa Romeo Stelvio : veni, vidi, vici

Essai vidéo - Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio : le trèfle du bonheur

Essai longue durée - 3 000 km en Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Q4 : le charme discret de la provocation

Essai vidéo - Alfa Romeo Stelvio 2020 : du mieux

Que vaut l'Alfa Romeo Stelvio en occasion ?

L'Alfa Romeo Stelvio arrive en occasion : trop beau pour être abordable ?

Le Stelvio est une première pour Alfa Romeo. En effet, la marque ne s'était encore jamais aventurée sur le segment pourtant ultra-porteur des SUV. Laissant le champ libre aux autres. Commercialisé depuis 8 mois, il arrive en seconde main. Avec de "belles" affaire à la clé ? Peut-être...L'Alfa Romeo Stelvio arrive en occasion : trop beau pour être abordable ?

L'Alfa Romeo Stelvio en occasion Prix d'un Alfa Romeo Stelvio neuf : de 42 000 € à 91 400 € Prix d'un Alfa Romeo Stelvio en occasion : de 26 800 € à 130 000 € Plus de 380 annonces d'Alfa Romeo Stelvio et Stelvio QV d'occasion sur La Centrale. Fiabilité : l'avis de Manuel Cailliot La fiabilité d'Alfa Romeo est aujourd'hui à mille lieues de l'image que l'on s'en fait. Image basée sur une réalité des années 70/80, et qui n'a plus aucun fondement. Désormais, la fiabilité de la marque, si elle n'est évidemment pas parfaite, est revenue dans la moyenne. Et celle du Stelvio, franchement, n'a pas à rougir de la comparaison avec celle de certains concurrents, allemands en tête. Il n'échappe cependant pas à des bugs électroniques divers et variés, mais aussi à une usure rapide des pneus. Des rappels ont eu lieu pour tenter d'éradiquer les aléas électroniques. Si vous voulez acheter en occasion, il faut donc s'assurer que le suivi en concession a été bien régulier.

Remerciements

Le 1er salon de l'auto Caradisiac n'aurait pu avoir lieu sans le soutien actif de la Communauté d'agglomération du Cotentin et de l'Association des Amis du Hangar à Dirigeables d'Ecausseville. Grand merci à tous ceux qui ont facilité l'accueil de Caradisiac dans le hangar à ballons dirigeables d'Ecausseville, monument historique unique au monde !

Nos plus vifs remerciements au Groupe Prévost qui nous a soutenus dès les premiers jours dans cette aventure qu'a été l'organisation du 1er salon de l'auto Caradisiac. Son expérience a facilité la gestion des flux de livraison de plus de cent voitures dans le Hangar d'Ecausseville, niché en pleine campagne normande !