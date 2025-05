Sur le circuit du Nürburgring, la Tesla Model S Plaid teste son restylage.

Lars Moravy, vice-président de l’ingénierie chez Tesla l’a annoncé il y a peu, les Tesla Model S et Tesla Model X seront restylées vers la fin de l’année. Pour la Tesla Model S dans sa version Plaid cela se confirme puisqu’un prototype a été pris en photo par nos chasseurs de scoop alors qu’il effectuait des essais sur le circuit du Nürburgring.

Au programme de ce restylage, il devrait y avoir des modifications en ce qui concerne le style du modèle puisque d’imposants adhésifs recouvrent les parties avant et arrière du prototype. Commercialisée depuis 2021, la Tesla Model S Plaid pourrait voir son habitacle être également modifié et disposer de la dernière évolution du logiciel de conduite autonome FSD.

Une face avant remaniée au niveau du bouclier

Sur le prototype photographié, on constate que les projecteurs ne sont pas touchés par le restylage, en revanche le bouclier a été redessiné, il y a de nouvelles prises d'air tandis que la lame en bas du bouclier adopte un nouveau dessin et devient plus proéminente. En ce qui concerne la motorisation de cette auto, la version restylée pourrait afficher un peu plus de puissance mais pas énormément plus, la Tesla Model S Plaid actuelle en étant déjà bien pourvue avec une puissance de 1 020 ch et 1 400 Nm de couple. Cela lui permet d’être à l’aise face à la Porsche Taycan Turbo GT et à la future Mercedes-AMG GT 4 portes.

Des ventes en forte baisse en Europe

Pour Tesla, dont les ventes s’effondrent depuis quelques mois en Europe (effet conjugué du vieillissement des modèles et de l’attitude d’Elon Musk), l’arrivée de la Tesla Model S même restylée ne devrait pas changer énormément la donne, car les ventes de cette auto (en particulier dans sa version Plaid) sont plus que limitées sur le vieux continent. La marque compte surtout sur sa Model 3 et le SUV Model Y, dont la version performante Model Y Juniper Performance (627 ch) a aussi été aperçue sur le Nürburgring.