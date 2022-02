Sur les utilitaires, la sécurité est bien souvent en option

Fin 2020, Euro NCAP s'était intéressé à la présence des équipements de sécurité sur les utilitaires. L'organisme indépendant avait alors critiqué le retard des fourgons. Des technologies devenues standards sur les autos étaient très souvent proposées en option sur les vans… voire carrément indisponibles.

Euro NCAP s'est de nouveau penché sur le sujet pour voir si des progrès avaient été réalisés. Pour rappel, l'organisme évalue la présence des équipements, mais aussi leur efficacité, avec un score global en pourcentage, qui donne accès à des médailles.

Point positif : on peut dire que oui, il y a du mieux, du moins sur la disponibilité des aides. Avec une logique : les progrès notables concernent les véhicules qui ont été restylés depuis la première évaluation. Ainsi, le Renault Trafic, qui a profité d'une importante mise à jour sur le plan de l'esthétique et de la dotation il y a quelques mois, voit son score passer de 11 à 45 %. Alors qu'il était avant "non recommandé" par Euro NCAP, il obtient cette fois une médaille d'argent.

Le Master est aussi sorti de la zone "non recommandé" grâce à une amélioration de la surveillance des lignes blanches. Il garde toutefois un petit score de 29 % (soit une médaille de bronze). D'ailleurs, son cousin de Nissan, l'Interstar, reste lui en "non recommandé" car il n'a pas de freinage d'urgence automatique.

Les grands utilitaires de l'ex-PSA se contentent de la médaille de bronze (Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Opel Movano). Alors que leur cousin de Fiat signe la progression la plus spectaculaire. Grâce à une grosse mise à jour en 2021, son score passe de 28 à 88 %. Il devient ainsi le premier utilitaire avec la médaille "platine" et le véhicule le plus recommandé par Euro NCAP, dont le but est de pousser les entreprises à choisir les véhicules les plus sécurisants pour leurs employés et les autres usagers de la route, d'autant que ces utilitaires sont de plus en plus présents sur nos routes avec l'envolée de la livraison de colis.

Le Ducato a notamment un freinage d'urgence avec détection des piétons et cyclistes. Euro NCAP souligne aussi l'efficacité de ce dispositif. Ses cousins devraient bientôt profiter de ces améliorations. Parmi les autres bons élèves, citons les Ford Transit et Transit Custom, le Volkswagen Transporter ou le Mercedes Sprinter.

Le point négatif, c'est que si les utilitaires sont de mieux en mieux dotés, il faut toujours en passer par la liste des options. Aucun des véhicules testés par Euro NCAP n'a en série dès la base le freinage d'urgence et l'aide au maintien dans la voie (la dotation peut cependant varier selon les pays). Un retard face aux voitures qui s'explique par une réglementation européenne qui reste plus permissive. Mais cela va changer, avec la mise en place de nouvelles obligations dans les prochains mois.