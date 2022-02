SUV Nissan Qashqai : lequel choisir ?

Le Nissan Qashqai est une bonne affaire pour la marque japonaise. Depuis ses débuts en 2007, il s’est vendu 5 millions d’exemplaires dans le monde et 330 000 exemplaires ont trouvé preneur en France. Pour poursuivre sur la voie du succès, Nissan compte sur la troisième génération de son SUV vedette dont la commercialisation a débuté l’an dernier. Il s’agit d’un tout nouveau modèle qui inaugure la plateforme CFM-C de l’Alliance Renault-Nissan et qui est disponible avec deux motorisations mild-hybrid de 140 et 158 ch, Nissan ayant décidé pour ce modèle de supprimer toute motorisation diesel. À noter qu’une motorisation hybride e-Power fera bientôt son apparition au catalogue du Qashqai. Il s’agit d’un système alliant un moteur thermique, qui sert ici de générateur à une batterie, celle-ci alimente un moteur électrique d’une puissance de 190 ch qui se charge d’entrainer les roues. En attendant cette version hybride, le modèle vendu aujourd’hui peut être à deux roues motrices avec les deux motorisations mild-hybrid ou en version 4x4 (avec arbre de transmission) associée à la motorisation de 158 ch.

Du changement à l’extérieur comme à l’intérieur

Par rapport à la précédente génération, le Nissan Qashqai 3 change énormément, en particulier de style avec une allure résolument moderne. Des lignes plus anguleuses, des projecteurs en forme de crochets, une grande calandre en V et une ligne de ceinture de caisse qui remonte vers l’arrière sont les principales caractéristiques du nouveau Nissan Qashqai. Quand on pénètre dans l’habitacle, on constate aussi qu’il y a une évolution par rapport à la précédente génération. Les matériaux sont plus valorisants avec des plastiques moussés (sur la version haut de gamme Tekna + l’habillage est en cuir), les assemblages sont soignés. Le contenu technologique a également bien progressé avec, en haut de gamme, l’instrumentation numérique de 12,3 pouces et l'écran central de 9 pouces. Le SUV dispose de plus, d’un nouveau système d’infodivertissement Nissan Connect plus fluide et rapide à utiliser et compatible CarPlay (sans fil) et Android Auto. En ce qui concerne l’ergonomie, le Nissan Qashqai ne cède pas au “tout tactile“ et conserve des commandes pour la climatisation et des boutons physiques sur le volant.

Un comportement sûr

Grâce à un empattement allongé de quelques millimètres, le Nissan Qashqai voit son habitabilité progresser, ce qui permet aux passagers de la banquette d’être plus à l’aise. La largeur aux coudes et aussi en hausse et la garde au toit suffisante pour que de grands gabarits n’aient pas à baisser la tête. De plus, les portes s’ouvrant pratiquement à angle droit, l’accessibilité à la banquette est facilitée. Le volume de coffre est également en progression avec 504 litres, le coffre dispose d’un plancher modulable pas très pratique et l’on n’a pas droit à une banquette coulissante qui aurait rendu le volume de chargement modulable. Sur la route, le châssis se montre sain et confortable (à condition de ne pas choisir de roues de 19 ou 20 pouces et de rester avec la monte pneumatique de 18 pouces). Disponible avec deux moteurs essence mild-hybrid de 140 et 158 ch (ce dernier pouvant être associé à une transmission 4x4), le Nissan Qashqai n’est pas un véhicule sportif, mais un très bon véhicule familial. Grâce à la plateforme CMF-C très rigide, les trains roulants sont bien guidés, la prise de roulis limitée, le comportement est sûr. On apprécie également la direction plus directe (mais toujours pas assez informative) et le train avant plus précis que sur la précédente génération. Avec le moteur le moins puissant, la transmission sera manuelle à six vitesses, le moteur de 158 ch étant associé à une excellente boîte à variation continue (CVT) Xtronic.

Une dotation en hausse

En ce qui concerne l’équipement, la dotation en aides à la conduite est pléthorique, et cela à partir de la finition d’entrée de gamme Visia. La liste est longue avec le freinage d’urgence avec détection piéton et cycliste, le freinage d’urgence anticollision en marche arrière, la prévention de franchissement de ligne et le système de surveillance des angles morts, les radars de stationnement arrière, le régulateur de vitesse intelligent, le système d’alerte prédictif anticollision frontale et alerte anticollision en marche arrière. Il faudra ensuite choisir les finitions plus huppées pour bénéficier d’une caméra de recul (deuxième niveau de finition), des feux de route intelligents et matriciels, de l’affichage tête haute, du système de conduite autonome ProPilot qui prend en compte le maintien dans la voie, le freinage et la régulation de la vitesse avec la boîte CVT Xtronic. Avec la boîte mécanique, on se contentera du DriveAssist avec l’aide au maintien dans la voie et l’ajustement aux limitations de vitesse sur commande.

Un bon compagnon de voyage

Si le nouveau Nissan Qashqai n’est pas le meilleur de la catégorie des SUV compacts et qu’il est bien moins dynamique qu’un Peugeot 3008 par exemple, il est spacieux, très confortable, doté d’un coffre d’une belle capacité, d’un style original, d’une finition très correcte et bien équipé. Disponible en quatre roues motrices pour ceux qui en ont besoin, il se révèle un agréable compagnon de voyage, très sûr et bien insonorisé.

Le nouveau Nissan Qashqai 3 en dix points