SUV ou break compact d'occasion : lequel choisir ?

Au début des années 90, les SUV se comptaient sur les doigts de la main et ne courraient pas les rues. Trente ans plus tard, ils peuplent les catalogues des constructeurs, sont omniprésents dans les publicités, s’approprient les meilleures ventes et inondent le marché de l’occasion. Leur look, à la fois dynamique tout en procurant un sentiment de sécurité, associé à une position de conduite en hauteur, particulièrement appréciée des utilisateurs, leur a permis de plaire au plus grand monde. De plus, ils s’avèrent pratiques au quotidien : grand coffre, installation plus aisée d’un enfant dans un siège bébé, et belle habitabilité.

Résultat, ils ont eu raison des monospaces, les berlines sont de moins en moins courues, mais une variante fait encore de la résistance : celle des breaks. Dans la catégorie des compacts, ces derniers se plient en quatre pour offrir un maximum de volume de chargement tout en restant dans un gabarit raisonnable. Leur coffre est généralement plus conséquent que ceux de la catégorie supérieure.

Par ailleurs, l’empattement parfois allongé par rapport à la berline (Renault Mégane, Peugeot 308) assure plus d’espace pour les passagers arrière. Par rapport aux SUV, ils présentent un seuil de chargement souvent plus bas, une position de conduite plus reposante sur long parcours, une consommation moindre (environ 0,5 l/100 km) notamment sur autoroute, un comportement plus dynamique, un confort de suspension parfois meilleur et surtout des tarifs nettement moins élevés.

Sur le marché de l’occasion, les SUV ont particulièrement la cote et s’affichent souvent à plusieurs milliers d’euros supplémentaires par rapport à leurs homologues break. Alors faut-il céder aux sirènes de ces 4x4 des temps modernes ? Réponse en cinq exemples.

Dacia Duster ou Logan MCV ?

Même si le design est une affaire de goût, le Duster est bien plus attrayant que la Logan. Il présente aussi l’avantage de bénéficier d’un moteur un peu plus puissant et donne le choix de la transmission intégrale, un point non négligeable. En revanche, si le volume de coffre est un point essentiel, la Logan fait nettement mieux, banquette en place ou non. Elle est aussi un peu moins chère, de 1 500 €, mais elle a l’inconvénient d’être très peu répandue sur le marché de la seconde main. Il faut alors se préparer à effectuer de longues distances pour dénicher le modèle convoité, et sa décote sera plus prononcée que celle du Duster.

Exemples :

Dacia Duster 1.5 dCi 115 Confort 4x2 (2019 - 60 000 km) : 15 500 €

Dacia Logan MCV 1.5 dCi 95 Stepway (2019 – 60 000 km) : 14 000 €

Écart de prix : 11 % en faveur de la Logan

Volume de coffre / longueur :

Dacia Duster : de 450 à 1 450 litres / 4,34 m

Dacia Logan MCV : de 573 à 1 518 litres / 4,50 m

Avantage : Dacia Duster



Peugeot 3008 ou 308 SW ?

Le 3008, c’est la star du marché et cela se ressent sur les prix. Il s’affiche en moyenne 5 000 € de plus que la 308 SW ! Un écart qui a de quoi faire réfléchir d’autant que le break est le plus généreux côté coffre et ce dernier s’avère plus pratique, notamment grâce à son seuil de chargement bas. Il a aussi l’avantage d’offrir un bel espace pour les passagers arrière tout en étant assez proche du 3008 en termes de gabarit. Il faut alors s’accommoder d’un look plus sage et d’un intérieur moins moderne.

Exemples :

Peugeot 3008 PureTech 130 Allure (2019 - 70 000 km) : 22 500 €/21 000 €

Peugeot 308 SW PureTech 130 Allure (2019 - 70 000 km) : 17 000 €/16 000 €

Écart de prix : 24 % en faveur de la 308

Volume de coffre / longueur :

Peugeot 3008 : de 520 à 1 482 litres / 4,45 m

Peugeot 308 SW : 610 à 1 660 litres / 4,58 m

Avantage : Peugeot 308 SW

Renault Kadjar ou Mégane Estate ?

Le SUV Renault n’a pas rencontré le même succès que son concurrent sochalien, mais il est suffisamment répandu sur le marché pour trouver chaussure à son pied. Il affiche un bon compromis entre volume habitable et son encombrement, et son confort de suspension est particulièrement agréable. En face, la Mégane Estate ne propose pas un coffre beaucoup plus grand tandis que sa longueur augmente sensiblement avec près de 20 cm supplémentaires. L’espace dans le garage risque d’être plus compté. De plus, elle ne se révèle pas beaucoup moins chère.

Exemples :

Renault Kadjar dCi 110 Intens (2018 - 80 000 km) : 16 000 €

Renault Mégane Estate dCi 110 Business (2019 - 70 000 km) : 14 000 €

Écart de prix : 12 % en faveur de la Mégane

Volume de coffre / longueur :

Renault Kadjar : de 472 à 1 478 litres / 4,45 m

Renault Mégane Estate : de 521 à 1 504 litres / 4,62 m

Avantage : Renault Kadjar

Toyota Rav4 ou Corolla Touring Sports ?

Le Rav4 est le précurseur des SUV en Europe. Son image est solide et sa mécanique est particulièrement fiable. Un avantage qu’il partage également avec la Corolla. Sur le papier, cette dernière ne peut mettre en avant un volume de chargement supérieur, notamment banquette rabattue. Peu diffusées en neuf, elles sont logiquement peu présentes dans les annonces. La difficulté de dénicher un modèle peut en décourager plus d’un, mais son prix nettement plus bas mérite quelques efforts…

Exemples :

Toyota Rav4 : Hybrid 218 4x2 Dynamic (2019 - 75 000 km) : 31 500 €

Toyota Corolla Touring Sports : Hybrid 122 Design (2019 - 70 000 km) : 24 000 €

Écart de prix : 24 % en faveur de la Corolla

Volume de coffre / longueur :

Toyota Rav4 : de 580 à 1 690 litres / 4,60 m

Toyota Corolla Touring Sports : de 598 à 1 606 litres / 4,65 m

Avantage : Toyota Corolla Touring Sports

Volkswagen Tiguan ou Golf SW ?

Comme pour le Rav4, le Tiguan fait payer très cher son image par rapport à la Golf. Environ 7 000 € les séparent pour une version de milieu de gamme, une somme conséquente. Le Tiguan a pour lui une soute un peu plus grande, une multitude de rangements bien conçus et une banquette coulissante. Son moteur est également plus puissant, gage d’un meilleur agrément notamment en charge. Mais l’écart de prix reste trop élevé. Comme pour la Corolla, il faut garder à l’esprit que les Golf SW d’occasion ne courent pas les rues.

Exemples :

Volkswagen Tiguan : 2.0 TDI 150 Confortline Business (2019 - 80 000 km) : 23 500 €

Volkswagen Golf SW : 1.6 TDI 115 Confortline (2019 - 80 000 km) : 17 000 €

Écart de prix : 28 % en faveur de la Golf

Volume de coffre / longueur :

Volkswagen Tiguan : de 615 à 1 655 litres / 4,49 m

Volkswagen Golf SW : de 605 à 1 620 litres / 4,56 m

Avantage : Volkswagen Golf SW

Le bilan

En adoptant une démarche pragmatique, les SUV ont peu d’arguments face aux breaks compacts. Même si leur décote est plus faible, l’investissement de départ est autrement plus élevé, notamment pour les stars du marché telles que les Peugeot 3008, Toyota Rav4 et Volkswagen Tiguan. De plus, leur volume de chargement n’est pas toujours à leur avantage et le coût à l’usage s’avère plus conséquent (consommation, pneumatiques). Néanmoins, l’achat d’une voiture est souvent une affaire de goût. Dans ce cas, il faut alors accepter le surcoût financier.