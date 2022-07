Suzuki S-Cross : une nouvelle motorisation hybride

Le SUV Suzuki S-Cross dont la longueur est de 4,30 m fait partie de la catégorie des SUV citadins et à ce titre se bat contre les Peugeot 2008 et Renault Captur. Malgré une taille compacte, ce modèle est doté d’une belle habitabilité et d’un coffre de 430 litres. Alors qu’il ne disposait jusqu’à présent que d’une unique motorisation microhybridée 1.4 Bosterjet Hybrid SHVS 48V de 129 ch, il vient de recevoir l’appui d’une motorisation hybride auto-rechargeable 1.5 Dualjet Hybrid de 115 ch. Une motorisation empruntée au Suzuki Vitara qui l'a inauguré il y a quelques mois.

Cette motorisation hybride auto-rechargeable se compose d’un bloc thermique 1.5 Dualjet de 102 ch et d’un moteur électrique de 33 ch. La puissance cumulée est de 115 ch. Avec cette motorisation on peut rouler soit en mode hybride ou en 100 % électrique sur quelques kilomètres en ville. Le constructeur indique que la consommation moyenne s’établit à 5,2 l/100 km et 4,7 l/100 km en ville. Cette motorisation est associée à une boîte robotisée à 6 rapports AGS. Comme pour la version 1.4 Boosterjet Hybrid SHVS 48V de 129 ch qui dispose d’une boîte manuelle à six rapports, la version hybride auto-rechargeable est disponible en deux roues motrices (traction) ou en quatre roues motrices (AllGrip). Dans ce cas, les roues arrière sont entraînées par un arbre de transmission, un pont et des cardans, le tout étant enclenché en cas de besoin par un coupleur.

Trois niveaux de finition sont au menu de ce modèle, l’entrée de gamme Avantage est bien équipée avec comme principaux équipements : jantes alliage 17 pouces, projecteurs LED, clim. manuelle, vitres électriques avant/arrière, régulateur de vitesse adaptatif, système multimédia avec écran couleur tactile 7 pouces et connectivité smartphone, caméra de recul, aide à la correction de trajectoire, alerte de franchissement de ligne, freinage actif d’urgence, lecteur de panneaux de signalisation, alarme périmétrique. La finition Privilège se dote quant à elle d’une clim. auto bizone, de l’allumage automatique des projecteurs, d’essuie-glaces automatiques, d’un détecteur d’angles morts et alerte de trafic en marche arrière, de l’ouverture des portes et démarrage sans clé, de radars de stationnement avant et arrière, de rails de toit en aluminium et de sièges avant chauffants. Enfin le haut de gamme Privilège adopte : caméras de stationnement avec vue 360°, sellerie mixte cuir/tissu, système multimédia avec écran couleur 9 pouces et navigation Europe, toit ouvrant panoramique. La motorisation hybride auto rechargeable n'étant disponible qu'avec les finitions les plus hautes.

Tarifs du Suzuki S-Cross