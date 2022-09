Tata Tiago EV (2022), la voiture électrique la moins chère du monde

La Dacia Spring reste actuellement la voiture électrique neuve la moins chère du marché. Avec son châssis et ses batteries de conception chinoise, la petite citadine de la marque roumaine s'affiche à partir de 19 800€ ce qui n'est pas donné par rapport au prix d'une Sandero thermique plus confortable et spacieuse, proposée à partir de 10 990€. A côté de cette Spring, la nouvelle version EV de la Tata Tiago indienne profite d'une fiche technique particulièrement alléchante : longue de 3,75 mètres (soit 2 centimètres de plus que la Spring), elle possède un moteur électrique de 61 chevaux et 114 Nm de couple là où la Dacia se contente de 44 chevaux (mais avec 125 Nm de couple). Elle embarque une batterie d'une capacité de 19,4 kWh en entrée de gamme et de 24 kWh pour la version la mieux équipée. Des batteries donc un peu plus petites que celle de la Dacia (27,4 kWh).

Mais c'est surtout le prix de cette citadine à la présentation moderne qui fait mal : 849 000 roupies pour les 10 000 premiers clients, soit un peu moins de 10 600€ dans sa version d'entrée de gamme. Quant à la version haut de gamme avec les grosses batteries, elle coûte 1 179 000 roupies soit un peu moins de 14 900€. Le tout avec des équipements comme le combiné d'instrumentation numérique et un écran tactile de 7 pouces sur la console centrale, affichant une qualité au moins équivalente à celle de la Dacia Spring ainsi qu'une habitabilité similaire.

Pas les mêmes normes

Ajoutez à cela une capacité de charge rapide à 50 kW et vous obtenez sur le papier une voiture électrique idéalement calibrée pour battre la Dacia Spring (sauf peut-être au registre de l'autonomie maximale). Mais la Tiago EV répond aux normes de sécurité indiennes et n'est peut-être pas compatible avec celles du marché européen. Et il n'y a pour l'instant aucun projet de la commercialiser chez nous.