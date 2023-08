Tesla Model 3 Propulsion (2023) : nos mesures d'autonomie

Commercialisée depuis 2019 en France, la Tesla Model 3 est rapidement devenue la coqueluche des amateurs de véhicules électriques, et pour cause : non seulement le constructeur annonce des autonomies susceptibles de faire oublier le thermique, mais son réseau de bornes dédié a rendu les recharges faciles à une période où les stations rapides se faisaient encore trop rares pour envisager sereinement l'achat d'autres modèles.

En outre, l'Américaine est en avance sur son temps avec notamment un système multimédia intuitif et ultra-connecté, même si la disparition de boutons physiques pour des actions bénignes (ouverture de boîte à gants, verrouillage des portes…) a de quoi dérouter.

Reste à savoir si les autonomies records annoncées peuvent être atteintes dans la "vraie vie" et permettent réellement de voyager sereinement. Nous avons donc mis à l'épreuve la version d'appel dénommée Propulsion (à roues arrière motrices donc, contrairement aux autres modèles qui disposent d'un second moteur sur l'essieu avant), relativement bon marché.

Affichée actuellement à 41 990 €, celle-ci revient à 36 990 € une fois le bonus déduit, contre 49 990 € pour une Grande Autonomie qui elle, n'a droit à aucun coup de pouce gouvernemental. Soit un tarif équivalent à celui d'une "petite" Renault Megane E-Tech aux prestations proches (220 ch et batterie de 60 kWh) mais que l'on ne peut considérer comme une bonne voyageuse, en témoigne notre Road Trip hivernal en direction du Jura, et nos récentes mesures printanières.

Pas qu'une question de taille…

A priori, la pile de cette Model 3 peut paraître juste avec 57 kWh utiles seulement. C'est vite oublier que l'auto profite d'un aérodynamisme bien étudié (avec un Cx annoncé de 0,23) et d'un poids contenu à moins de 1,7 tonne. Et nos mesures sont encourageantes : à 130 km/h, l'Américaine se contente de 17,5 kWh/100 km, soit un rayon d'action de 325 km, ou 260 km avec 80 % de batterie.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

À 120 km/h, la consommation baisse significativement en se fixant à 15,5 kWh/100 km. De quoi couvrir 367 km d'une traite avec le "plein" et 294 km avec 80 % de l'accumulateur. Soit entre 67 et 80 km de plus qu'avec la Renault, et des valeurs tout à fait acceptables sur longs parcours : à allure cool, seulement deux arrêts suffiraient, dans ces conditions (plus de 20 °C) pour un voyage entre Paris et Marseille.

Pour ne rien gâter, la puissance de charge maxi de 170 kW apparaît convenable. Hélas, nous n'avons atteint cette valeur que durant un court instant (moins de 5 minutes) : à mi-charge, la puissance était redescendue à 109 kW. Cela posé, passer de 10 à 80 % a nécessité moins de 30 minutes. Et l'on peut toujours tuer le temps avec les jeux vidéo et plates-formes de streaming du système multimédia…

L'autre bonne surprise vient des consommations relevées sur route à 80 km/h maxi et en ville, avec respectivement 11,5 et 11 kWh/100 km. L'autonomie tutoie voire dépasse alors les 500 km, ce qui permet de ne se brancher qu'épisodiquement.

Données constructeur des temps de charge en courant alternatif AC Prise classique (2,3 kW) 25 h Prise renforcée (3,7 kW) 15 h 30 Borne Wallbox (7,4 kW) 7 h 45 Borne publique triphasée 5 h 15

Mesures Caradisiac Conditions : temps clair, vent faible, 22 °C Charge Rapide Puissance maxi délivrée Temps pour passer de 10 à 80 % Courant Continu DC 170 kW 28 minutes Cycles de roulage Caradisiac Consommations Autonomies Autoroute à 130 km/h maxi 17,5 kWh/100 km 325 km Autoroute à 120 km/h maxi 15,5 kWh/100 km 367 km Route à 80 km/h maxi 11,5 kWh/100 km 495 km Ville 11 kWh/100 km 518 km Cycle d'homologation mixte WLTP 11,60 kWh/100 km 491 km

Verdict : imbattable…

Malgré une capacité de batterie modeste, l'autonomie de la Model 3 d'entrée de gamme surprend agréablement sur les grands axes grâce notamment à une bonne maîtrise de la consommation. Bien sûr, certains automobilistes la jugeront encore insuffisante, et en particulier les habitués des thermiques qui n'acceptent ni les pauses longues ni de réduire leur vitesse pour glaner quelques dizaines de kilomètres supplémentaires. Mais difficile de trouver meilleure électrique à ce prix. Et ceux qui sont prêts à évoluer à 120 km/h et à s'arrêter une trentaine de minutes tous les 300 km trouveront là une bonne compagne, l'Américaine étant par ailleurs pétrie de qualités.