Tesla : prix en hausse pour les Model S et Model X

Quand dans 20 ans on se sera rendu compte que l'extraction des matières nécessaires a la fabrication de ces véhicules leur production et l'électricité qu'il faudra produire en plus pour les faire rouler tout ça réunit pollue plus que le thermique et que la situation aura finalement empirée tout nous dira ce que t'en pense de l'avenir car c'est bien ça qui nous attend contrairement à ce qu'on te fait miroiter dans la propagande.