Tesla s'attaque au piratage des Model 3

Il fallait s'y attendre : Tesla met un frein au piratage des Model 3 Dual Motor offrant une louche de puissance supplémentaire. La première étape de cette démarche consiste à afficher un pop-up d'erreur impossible à fermer sur l'écran central de la voiture.

D'après le média américain féru de Tesla et autres véhicules branchés Electrek, les Model 3 Dual Motor retravaillées avec le logiciel Boost 50 de l'entreprise Ingenext affichent depuis peu une fenêtre indiquant une modification incompatible avec la voiture. Une phrase précise en second plan que cela peut produire des dégâts à la mécanique de l'auto ou son arrêt brutal. De quoi décourager les propriétaires intéressés par l'opération facturée outre-Atlantique par Ingenext 1433 dollars (1213 euros au cours actuel). Détail amusant : Tesla propose une prestation quasi-semblable directement via l'interface des Model 3 Dual Motor. Ce déverrouillage vendu 2000 dollars (soit environ 1693 euros) ajoute comme la mise à jour piratée une cinquantaine de chevaux supplémentaires.

Tous les ingrédients sont ici rassemblés pour inquiéter les préparateurs du monde entier et les groupes contre l'obsolescence programmée. Les voitures électriques marqueront-elles la fin des modifications et des petits garages ? La réponse dans quelques années.