Tesla travaille-t-il enfin sur un SUV électrique à moins de 25.000 euros ?

Il y a quelques années, tout le monde était sûr que Tesla préparait une petite voiture d’entrée de gamme. Elon Musk avait même annoncé, lors d’un passage à l’usine de Berlin à la fin de l’année 2023, l’arrivée prochaine d’un nouveau modèle affiché à 25 000€.

Mais cette petite Tesla d’entrée de gamme n’est finalement jamais arrivée. Entre temps, les plans d’Elon Musk pour son constructeur automobile ont changé : il a préféré rediriger tous les moyens sur son projet de véhicule sans volant à conduite autonome et a aussi passé beaucoup de temps en politique aux Etats-Unis, se contentant finalement de proposer des versions légèrement plus abordables des Model 3 et Y aux clients.

On reparle d’un nouveau modèle Tesla d’entrée de gamme

La stratégie de Tesla aurait-elle encore changé ? D’après les journalistes de Reuters qui citent des sources internes au constructeur américain, Tesla planche désormais sur un nouveau modèle d’entrée de gamme très différent de ceux de sa gamme actuelle.

On parle d’un véhicule fabriqué en Chine et vendu sur ce marché mais aussi en Europe et aux Etats-Unis, long de seulement 4,28 mètres. Sachant que la Model 3 émarge à 4,72 mètres et que le Model Y est à 4,79 mètres, il s’agit d’un véhicule beaucoup plus petit qui s’approche plutôt du format d’une Volkswagen Golf ou d’un Peugeot E-2008. Car justement, il s’agirait d’un petit SUV d’après Reuters.

Pour anticiper les problèmes liés à la voiture autonome ?

Toujours d’après la même source, ce changement de direction aurait été pris sur la base d’un constat : l’homologation du système de conduite autonome de Tesla, censé arriver sous sa forme définitive et complète d’ici 2027, pose toujours de gros problèmes techniques et légaux sur la plupart des marchés. Tesla aurait ainsi décidé de miser sur un nouveau modèle de voiture pour remplir le vide laissé par un nouveau retard sur le Full Self Driving (et donc le report du Cybercab).

De quoi retomber finalement sur la fameuse Tesla à 25 000€ ? Rendez-vous d’ici l’année prochaine au plus tard pour voir si ce projet suit son chemin.